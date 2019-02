Se la colpa non è del pensionato l' Inps non può chiedere nulla indietro

Sondaggi elettorali - per il 73% degli elettori il M5S non perde punti per colpa di Salvini : Secondo una rilevazione condotta da Emg Acqua per Agorà il calo di consensi del Movimento Cinque Stelle non dipenda dalla Lega, cioè dall'aver seguito la linea dettata dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Ill 22% è invece convinto che la perdita di preferenze sia proprio legata a questo motivo.Continua a leggere

Serale Amici 2019 - Mowgly fuori per colpa della Celentano? “Non ce la faccio più” : Mowgly al Serale di Amici 18? Alessandra Celentano non lo vuole (e il suo voto è indispensabile) Non ha più altri modi per spiegarlo: Alessandra Celentano non vuole Mowgly al Serale di Amici 2019. Non lo ritiene dotato di versatilità e questa, per lei, è una qualità che non può mancare nei ballerini che accederanno […] L'articolo Serale Amici 2019, Mowgly fuori per colpa della Celentano? “Non ce la faccio più” proviene da ...

Diciotti - Fattori (M5S) : “Salvini non ha agito per interesse nazionale. Da governo ammissione di colpa” : “Noi abbiamo sempre detto che non eravamo a favore di immunità di questo genere, è chiaro questa è stata un’azione di governo, ma noi senatori siamo chiamati a dire se è stata un’azione di governo dettata da interessi nazionali costituzionalmente rilevanti, quindi la domanda che a noi pongono non è se Salvini è colpevole o innocente, ma se il ministro ha agito per l’interesse nazionale? A mio avviso no e quando poi dal ...

Sanremo - se Loredana Bertè non è arrivata sul podio è colpa del televoto : In questi giorni in molti hanno criticato il modo in cui viene stilata la classifica al Festival di Sanremo che prevede in percentuali diverse il giudizio di una giuria demoscopica, una giuria d’onore, la sala stampa e il televoto. Fra le polemiche più accese, la rivolta del pubblico dell’Ariston contro l’esclusione dal podio di Loredana Bertè e il secondo posto di Ultimo che si è scagliato per questo motivo contro i giornalisti. Nel frattempo ...

Sanremo Young - colpaccio di Anontella Clerici : chi porta in studio alla 1° puntata - botto di share assicurato : colpaccio, forse scontato, ma pur sempre colpaccio. Si parla di Sanremo Young, il talent che condurrà Antonella Clerici e in onda da venerdì 15 febbraio su Rai 1. Infatti, per la prima puntata, la Clerici avrà in studio Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo con il brano Soldi. Oltre a lui, c

Sci - Mondiali combinata : Pinturault d'oro. Pais nono : "colpa della Fis" : E' Alexis Pinturault il re dell'ultima combinata dei Mondiali. Sotto la neve svedese di Are, il 27enne francese risale dal 24° posto della discesa fino alla medaglia d'oro, precedendo lo sloveno ...

VIDEO Sampdoria-Frosinone 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Ciofani regala il colpaccio ai ciociari : Il Frosinone ha sconfitto la Sampdoria nel match valido per la 23^ giornata della Serie A di calcio, i ciociari hanno confezionato una bellissima impresa a Marassi e hanno conquistato tre punti pesantissimi in ottica salvezza. A decidere la partita è stato un colpo di testa di Ciofani. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Sampdoria-Frosinone 0-1. VIDEO Highlights Sampdoria-Frosinone 0-1: Il primo tempo al ...

Se non segni - è colpa tua. Il Napoli non ha ancora il killer instinct : Il Napoli ha giocato la sua partita a Firenze. Ma ha pareggiato. E ha pareggiato perché non ha segnato. E se non segni, alla fine la colpa è tua. Non ci accodiamo a processi, non è il caso di farne. Ma il gol è una componente fondamentale del gioco del calcio. È il gol che fa la differenza. E stasera il Napoli ha fallito due occasioni con Mertens (una clamorosa(, una con Callejon, una con Insigne, una con Zielinski (ottima la parata di Lafont) e ...

Uomini e Donne anticipazioni - Lorenzo non sceglie Claudia per colpa di Ivan? News : anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia dopo l’esterna con Ivan: tutte le News prima della scelta Claudia ha voluto prendere un po’ in giro Lorenzo e per questo è uscita in esterna con Ivan. Ovviamente, la corteggiatrice non è assolutamente interessata ad intraprendere una conoscenza con il simpatico spagnolo. La giovane di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Lorenzo non sceglie Claudia per colpa di ...

Questo Festival non mi sta entusiasmando - colpa delle canzoni “condominiali” : L’ascolto del Festival, fin qui, è stato un po’ deludente. Si dice che una canzone bisogna risentirla più volte per capirla, ma il fatto è che, se non ti emoziona già le prime volte, la puoi ascoltare mille volte e continuerà a non emozionarti. Con la musica, come davanti alle piccole e grandi opere d’arte, il colpo di fulmine arriva e basta, la riflessione e posteriori non c’entra. Puoi applicarti a cercar di capire perché ti scivola addosso e ...

Foibe - gli italiani assassinati non ci assolvono. Non è sempre ‘colpa degli altri’ : Non può esserci alcun dubbio sulla fondatezza del dramma delle Foibe, dove tra il 1943 e il 1947 i partigiani e l’esercito del leader comunista jugoslavo Tito gettarono tra 5mila e 10mila italiani. Però due recenti iniziative locali dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia hanno offerto l’occasione per accusare l’Anpi di “negazionismo”. Ha fatto bene la presidente nazionale dell’associazione, Claudia Nespolo, a prendere le distanze: “Sia ...

Recessione - la colpa non è di Salvini e Di Maio. Se ‘allarghiamo lo sguardo’ è tutto fermo : L’Italia è entrata in Recessione, ma la maggior parte della colpa è di Donald Trump, non di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Diamo insomma al governo una pezza d’appoggio macro, una volta ogni tanto. Le chiacchiere stanno a zero, no? Lasciamo parlare i “fondamentali”. Anche se è vero che l’esecutivo Conte spende molto del suo soft power mediatico con la testa alle Elezioni europee di maggio (Lega e M5S sono il primo ...

Da modella a senzatetto : "Non ho più nulla per colpa del mio ex" : Negli anni '80 era una delle top model più richieste al mondo, ora vive per le strade di Barcellona. È la storia di Nastasia Urbano, ex icona della moda che dopo aver passato una vita sotto i riflettori e sulle copertine delle più importanti riviste, oggi si ritrova senza niente. "Avevo tutto, vivevo come una regina", ha raccontato la 57enne (guarda la galley).Il successoCome ricorda il Corriere, dopo aver mossi i suoi primi passi come modella a ...