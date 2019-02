La meravigliosa lezione del prof Ponti

Torna a splendere la meravigliosa collezione di gemme dei Medici : centinaia di oggetti preziosi babilonesi - greci - etruschi : Nuovo allestimento high-tech per la sezione dedicata alla collezione di gemme antiche dei Medici e dei Lorena al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, realizzato grazie al sostegno finanziario della fondazione no profit Friends of Florence. Dopo due anni di studio e di preparazione, Tornano a splendere nella nuova esposizione 432 gemme, babilonesi, greche, etrusche, romane e post-classiche, dall’epoca carolingia al Rinascimento, per un ...