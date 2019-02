I ragazzi di Bruxelles

huffingtonpost

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Lo sappiamo ormai con certezza. Senza una inversione di tendenza nel nostro modo di produrre e di usare energia, senza cambiare il nostro modo di vivere e di consumare, tra al massimo trent'anni i danni che il riscaldamento climatico provoca alla natura e alla vita degli uomini, saranno irreversibili.Ma per chi ha la mia età trent'anni sono tanti, ed è facile annegare la consapevolezza della catastrofe imminente nella normalità della vita quotidiana, evitando il più possibile i fastidi che già oggi il riscaldamento climatico proietta sulla nostra vita, o per chi ha ancora voglia di fare politica impegnandosi sui terreni su cui siamo più attrezzati, l'economia le diseguaglianze sociali, il dramma della disoccupazione giovanile.Ma improvvisamente idi cui ci occupiamo, dandogli magari consigli su cosa fare e cosa studiare per avere un ...