Hamsik | Napoli tatuata sulla pelle

Una lunga lettera d’amore - Hamsik saluta : “Napoli ce l’ho tatuata sulla pelle - vi amerò per sempre” : Il centrocampista slovacco ha salutato i tifosi napoletani con una lunga lettera pubblicata sul proprio profilo Instagram Una storia finita dopo dodici anni, una carriera lunga (quasi) una vita e piena di gioie e soddisfazioni. Marek Hamsik saluta Napoli, lo fa con il cuore colmo di tristezza per tutto ciò che lascia, amore dei tifosi in primis. Il centrocampista slovacco si trasferisce in Cina, dove indosserà la maglia del Dalian, società ...

Napoli - il saluto di De Laurentiis ad Hamsik : “ce lo siamo tenuti stretto per tanti anni” : “Ci siamo tenuti stretto Hamsik per tutti questi anni, lo volevano Moratti, poi Allegri quando era al Milan e anche alla Juve, anche quando ultimamente mi ha parlato della Juve gli ho detto che doveva rimanere qua. Poi quando mi ha parlato della Cina in estate, gli ho detto che lo capivo ma dovevo capire anche come si sarebbe organizzato il nuovo allenatore”. Sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ...

Napoli - De Laurentiis ufficializza la cessione di Hamsik : “l’accordo con il Dalian è stato raggiunto” : Il presidente del Napoli ha ufficializzato la cessione del centrocampista slovacco al club cinese, augurandogli le migliori fortune Marek Hamsik non è più un giocatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis lo ha comunicato con un tweet ufficiale apparso sul proprio profilo. Cafaro/LaPresse Il presidente del club azzurro ha prima annunciato la cessione ai microfoni dei cronisti presenti a Zurigo, per poi confermarla sui social. “Hamsik è ...

