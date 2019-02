: Genova ricorda vittime di Ponte Morandi - NotizieIN : Genova ricorda vittime di Ponte Morandi - TelevideoRai101 : Genova ricorda vittime di Ponte Morandi - SoniaGrotto : RT @tg2rai: #Genova, 6 mesi dopo il crollo del #PonteMorandi. La città ricorda le vittime con un minuto di silenzio e 43 rose rosse. Proseg… -

Sono passati sei mesi dal crollo deldi.Alle ore 11.36 nei cantieri della demolizione è stato osservato un minuto di silenzio in memoria delle 43del crollo, in concomitanza con la commemorazione che, come ogni mese, si svolge al presidio di via Fillak. Comitati e associazioni si sono dati ancora appuntamento perre con il lancio di 43 rose nel torrente Polcevera, le persone che hanno perso la vita. Per la prima volta, sullo sfondo, il moncone ovest parzialmente smontato.(Di giovedì 14 febbraio 2019)