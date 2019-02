Autonomia regionale | l' assalto della Lega

L'Autonomia regionale in Cdm Stefani : "Ma restano nodi politici" : "Non c'e' nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri domani. restano dei nodi politici sui quali discutere". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani relativamente al testo per l'autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna Segui su affaritaliani.it

Diciotti - Tav - Autonomia regionaleLa Lega presenta il conto al M5s : Ufficialmente la linea di Matteo Salvini dopo il voto in Abruzzo è "nessuna ripercussione sul governo", così come aveva ripetuto quotidianamente in campagna elettorale. In realtà, con la Lega primo partito che stacca di quasi 10 punti il M5S (e siamo al Centro-Sud, figuriamoci cosa accadrebbe se si votare in Lombardia o in Veneto) in Via Bellerio qualche "aggiustamento" se lo aspettano eccome Segui su ...

Più forti in Europa per conservare l'Autonomia regionale - da Bruxelles arriva l'analisi di Toma : Tra i temi trattati, i programmi futuri dell'Unione europea per istruzione, cultura, sport e giovani. Il giorno successivo, alla ripresa dei lavori del Comitato, il dibattito ha interessato il ...

Autonomia - con la scuola regionale il Mezzogiorno perde 1 - 5 miliardi : Si fa presto a dire 'regionalizziamo la scuola'. Più dura è capire che idea di istruzione vuole avere l'Italia, come ripartire i costi e come affrontare il tema delle migrazioni di docenti da Sud ...

Il Pd : sì all'Autonomia regionale Clamorosa spaccatura a sinistra : Clamorosa spaccatura nel Partito Democratico sul tema dell'autonomia alle tre Regioni del Nord che stanno per chiudere l'accordo con il governo sul trasferimento di poteri da Roma agli Enti Locali. Sono in molti a sinistra ad esprimere dubbi e perplessità... Segui su affaritaliani.it

Ammissione Giorgetti - pronto a ritirarmi dal governo se non passa l’Autonomia regionale : Il governo sempre più distante, la rottura sembra molto vicina, qualcuno dice che avverrà prima delle europee Il governo sembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista mostrano il dossier sulla Tav ai francesi e non ai colleghi italiani, se non è ancora chiara la ...

Autonomia : Sala - 'nessun beneficio con passaggio a centralismo regionale' : Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Non condivideremo mai istanze autonomiste che premiano solo le Regioni, perché passare da un centralismo statale a un centralismo regionale non porta nessun beneficio, anzi aggiunge un ulteriore livello di compromesso politico". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebo

Pd e Autonomia regionale - i consiglieri regionali del Sud chiedono al partito di prendere posizione : ... per condurla ad essere uno dei punti fondanti e qualificanti dell'azione di rinnovamento e di proposta politica in vista del Congresso>.

Lezzi : 'L'Autonomia regionale serve a migliorare l'efficienzea della pubblica amministrazione' : 'L'autonomia non va ad indebolire l'unità nazionale ma vuole rendere più efficienti le amministrazioni regionali'. Questo governo intende 'ripristinare un equilibrio nel nostro Paese: non esiste la ...

Salvini : 'Nel 2019 Autonomia regionale e legittima difesa'. Di Maio : 'Non ci sarà rimpasto' : Il governo pone gli obiettivi del nuovo anno. Sulla tenuta dell'Esecutivo non ha dubbi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: 'Avanti per 5 anni' -