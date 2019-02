tomshw

: Alita Panzer Edition, recensione: l’edizione perfetta di un capolavoro manga #pcexpander #cybernews - pcexpander : Alita Panzer Edition, recensione: l’edizione perfetta di un capolavoro manga #pcexpander #cybernews - BillBoule65 : Da Neopolis trovi le nuove PANZER EDITION di ALITA !!! Volumi 1 + 2 + 3 (acquistabili anche separatamente). Planet… - Alabamaglam : Oggi esce il live action di #AlitaAlCinema. Esce anche la panzer edition del fumetto, un manga di culto che vi camb… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019) La stessa lore dell'opera dimostra il feticismo del suo autore per la scienza, per l'ordine scientifico, tanto da ambientare le vicende sempre in contesti che, per quanto fantastici, ripescano in ...