Venezuela | l' appello di Dudamel ai militari | «Fate entrare gli aiuti»

Famiglia italiana bloccata in Venezuela - appello di una nonna/ Video I Fatti Vostri 'Mio nipote è senza latte' : Famiglia bloccata in Venezuela, appello di una nonna a I Fatti Vostri. Video, 'Mio nipote è senza latte e non ha il passaporto per poter partire...'

Venezuela : appello Guaidó a militari : ANSA, - CARACAS, 11 FEB - Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale autoproclamatosi presidente ad interim, ha rivolto un appello ai Venezuelani a scendere in piazza domani in occasione del '...

"Elezioni libere in Venezuela al più presto" : da Montevideo l'appello del gruppo di contatto : Una situazione, quella del Venezuela, che mette "a rischio la stabilità dell'America Latina e di tutto il mondo. Il nostro compito è urgente e questa urgenza deriva dal deterioramento della ...

Venezuela - l’appello di Juan Guaidò al Papa : “Ci aiuti per porre fine all’usurpazione” : Attraverso i microfoni di Sky Tg24 Juan Guaidò rivolge un appello a Papa Francesco, chiedendo un aiuto per la situazione in Venezuela: "Faccio un appello affinché tutti quelli che possono aiutarci, come il Santo Padre, come il resto della diplomazia, possano collaborare per la fine dell’usurpazione, per un governo di transizione, e a portare a elezioni veramente libere in Venezuela".Continua a leggere

Venezuela. ancora un appello pro Guaidò : 01.12 Nove deputati dell'opposizione venezuelana, di origini italiane, hanno scritto una lettera al governo di Roma per chiedere il riconoscimento del leader dell'opposizione, Juan Guaidò, presidente ad interim del Paese. La lettera è stata consegnata all'ambasciatore italiano a Caracas. "Sollecitiamo con rispetto i rappresentanti del governo- si legge nella missiva- a conferire, con un atto di legalità, giustizia e legittimità",il ...

Venezuela - appello di vescovi - religiosi e laici : "Serve una soluzione negoziata e pacifica" : 'Sappiamo che il Papa è molto preoccupato che ci sia spargimento di sangue. Non vogliamo che questa cosa accada, per nessuna ragione al mondo'. Lo afferma monsignor José Trinidad Fernández Angulo, vescovo ausiliare di Caracas e segretario generale della Conferenza episcopale Venezuelana, a margine della conferenza stampa tenuta nella ...

"Governo riconosca Guaidò" - appello italo-Venezuelani a Mattarella : ... ci rivolgiamo a Lei nel suo ruolo di super partes, primo cittadino dello Stato italiano e rappresentante di tutti gli italiani in Italia e nel mondo, quindi anche degli oltre 150.000 italiani in ...

APPELLO A CONTE/ Ledezma - sindaco di Caracas - : aiuti il Venezuela riconoscendo Guaidó : Pubblichiamo il testo della lettera che il sindaco di Caracas, che ora vive a Madrid, ha inviato al Presidente del Consiglio Giuseppe CONTE

Venezuela - appello di Guaidò alla popolazione : 'Scendete in piazza' - Usa : 'Nuove sanzioni contro Maduro' : Guaidò ha inoltre dichiarato che la protesta di sabato coinciderebbe con lo scadere dell' ultimatum imposto dall'Ue per obbligare Nicolas Maduro a indire nuove elezioni. Gli Stati Uniti e diverse ...

Venezuela - appello di Guaidò ai militari : 19.06 Il leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaidò, ha chiesto ai militari di "non sparare al popolo del Venezuela". "Soldato Venezuelano è tempo di schierarsi con la Costituzione, non è il momento della paura. Non sparare al popolo, non reprimere dimostrazioni pacifiche",ha affermato in un comizio,promettendo che l'omicidio dei giovani che protestano e dei cittadini "non resterà impunito". "L'amnistia è per mettersi dalla parte della ...