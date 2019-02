Rissa tra tifosi in centro a Roma | tre accoltellati

Maxi Rissa tra ultrà in centro a Roma prima di Lazio-Siviglia : quattro accoltellati : quattro accoltellati in una Maxi rissa tra ultrà scoppiata in pieno centro a Roma prima di Lazio-Siviglia. I feriti sono stati portati in ospedale. Tra loro due spagnoli, presumibilmente...

Domenica In - Anna Tatangelo massacra il giornalista : 'Io trash?' - Rissa da Mara Venier : Alta tensione a Domenica In , nella puntata speciale dall'Ariston che segue il Festival di Sanremo. In studio da Mara Venier , anche Anna Tatangelo che si esibisce con il brano presentato alla ...

Rissa tra famiglie a Vittoria - dodici persone denunciate : Rissa tra famiglie a Vittoria. La Polizia ha fatto piena luce su un episodio avvenuto l'11 gennaio scorso a Vittoria, quando una volante fu chiamata dal Pronto Soccorso del locale Ospedale 'Guzzardi', ...

Rissa tra extracomunitari a Napoli - uomo accoltellato al petto : Un cittadino extracomunitario, non ancora identificato in quanto sprovvisto di documenti, è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. L'aggressione, probabilmente al termine di un litigo con un ...

NBA - Los Angeles Lakers : Rissa tra coach Walton e i giocatori dopo il ko con gli Warriors : TORINO - I Los Angeles Lakers non stanno vivendo il momento migliore della stagione. LeBron James è tornato dall'infortunio, ma nella partita contro i Golden State Warriors è rimasto a riposo. Secondo ...

Roma - Rissa in un pub e spari in strada nella notte : grave ragazzo di 20 anni : spari in strada nella notte nel quadrante sud di Roma. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Ferito un ragazzo, di circa 20 anni, che è stato trasportato in...

NBA - Rissa nello spogliatoio dei Lakers tra Luke Walton e i veterani Stephenson e Beasley : In questo complicato periodo in casa Lakers fatto di sconfitte, infortuni pesanti e trattative sul mercato, mancava soltanto una cosa: la rissa in spogliatoio. E a quella non potevano che provvedere i ...

Milano - violenta Rissa tra ecuadoriani ubriachi : arrestate 7 persone : Una violentissima rissa tra due gruppi di ecuadoriani è scoppiata alle prime luci dell"alba davanti ad una paninoteca in via Chiese a Milano, in zona Bicocca.A finire in manette sono state 7 persone, 6 uomini e una donna, tutte con una età compresa tra i 25 e i 31 anni. Alcuni dei fermati sono già noti alle forze dell"ordine per reati legati a danneggiamento e spaccio di sostanze stupefacenti.Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti ...

Salmo accusa Fedez : “Mi hai copiato felpe e magliette”. Rissa social tra i due rapper : Nelle sue storie di Instagram, Salmo ha accusato Fedez di avergli copiato felpe e magliette. I due rapper non le hanno mandate a dire e si sono lanciati frecciatine al vetriolo. Se “Playlist“, l’ultimo disco di Salmo, ha già fatto record di ascolti e vendite, quello di Fedez, “Paranoia Airlines”, è uscito solo da una settimana ma è stato accompagnato da un’intensa campagna mediatica, tra cui figura appunto una ...

Ddl Pillon - Rissa con spintoni e insulti alle attiviste di ‘Se non ora quando’. Il senatore leghista : ‘Avanti per la nostra strada’ : Contestazioni e attimi di tensione al convegno organizzato dalla Lega a Roma e a cui le attiviste di ‘Se non ora quando‘ hanno preso parte con un blitz di protesta, finendo oggetto di spintoni e insulti. Tornata la calma il senatore Simone Pillon, ai pochi intervenuti, ha illustrato gli obiettivi del suo contestatissimo Disegno di Legge sull’affido condiviso e sul quale il sottosegretario M5S ha espresso la sua netta ...