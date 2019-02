L' obesità infantile passa con lo sviluppo?

Il microbiota intestinale aiuta a predire il rischio di obesità infantile : Uno studio internazionale, reso noto dall'Università di Bologna, ha annunciato che la conoscenza della composizione specifica del microbiota intestinale così come quella delle abitudini alimentari, possa fornire utilissime notizie per contrastare l' obesità infantile . Il microbiota intestinale è composto da migliaia di miliardi di microrganismi simbionti che intervengono nella regolazione di diverse attività dell'organismo. Studiarne la ...

Il microbiota intestinale può aiutare a predire il rischio di obesità infantile : La composizione del microbiota intestinale – l’insieme di microrganismi simbionti che a migliaia di miliardi abitano l’intestino umano – può aiutare a predire il rischio di obesità infantile . A suggerirlo è un gruppo internazionale di ricercatori in uno studio pubblicato su Communications Biology. I risultati della ricerca mostrano come all’interno del complesso mosaico di fattori che portano all’ obesità ci siano specifiche configurazioni ...

obesità infantile : da Modica proposta di legge : L' Obesità infantile è da considerarsi una vera e propria patologia, lo sport è lo strumento fondamentale per combatterla e per educare i giovani ad un sano sviluppo ed a sani stili di vita. A tal proposito l'on. Nino Minardo ha presentato una proposta di legge che reca ...

obesità infantile : da Modica proposta di legge : Il deputato nazionale Nino Minardo ha presentato una proposta di legge contro l' Obesità infantile e per la promozione dell'attività fisica

'Taglia 2500 cubetti di zucchero l'anno dalla dieta di tuo figlio' - allarme in Inghilterra per l'obesità infantile : La maggior parte dei bambini di 10 anni hanno mangiato almeno 138 kg di zucchero nel momento in cui raggiungono l'età adulta, secondo la Public Health England , Phe, . La ricerca che fotografa la ...