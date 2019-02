Donna travolta e uccisa sulle strisce | 34enne indagato per omicidio stradale

morta Marisa Amato - la Donna travolta in Piazza San Carlo a Torino durante la finale di Champions Juve-Real : morta giovedì mattina Marisa Amato , la 65enne rimasta paralizzata dopo essere stata travolta dalla folla che stava guardando la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in Piazza San ...

Calabria - Donna travolta e uccisa da un'auto : È di pochi minuti fa la notizia dell'ennesima vittima avvenuta sulla Statale 106 situata in Calabria , precisamente nella provincia di Cosenza. A diramare la notizia è stata l’associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”. Dalle prime notizie che ci giungono sembrerebbe che la vittima fosse una persona di nazionalità straniera. Il tratto di strada risulta al momento essere chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di ...

Donna travolta e uccisa da auto a Roma : 23.21 Una Donna è morta investita da un'auto nel centro di Roma. E' accaduto in via San Saba nel quartiere Aventino, uno dei sette colli della Capitale. La vittima è una 73enne, deceduta sul colpo. A condurre la macchina un uomo di 76 anni portato in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Il veicolo è stato sequestrato. Sembra che la Donna, al momento dell'impatto,stesse attraversando con il semaforo rosso. ...