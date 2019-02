Champions League | Tottenham devastante contro il Borussia | Real Madrid vittorioso con

Risultati Champions League : il Tottenham cala il tris contro il Dortmund ed ipoteca i quarti - vittoria di sofferenza del Real Madrid [FOTO] : 1/50 AFP/LaPresse ...

Ajax-Real Madrid – Si è concluso in questi istanti il primo atto della doppia sfida tra Ajax e Real Madrid, partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che si sono aggiudicati i campioni d'Europa e del mondo in carica, ma con molta più fatica di quello che ci si […]

Volley : Champions League - Perugia ok a Mosca e primato in tasca : LA CRONACA DEL MATCH- Formazione tipo per Lorenzo Bernardi al via. Avvio equilibrato con Perugia avanti di uno dopo i punti di Leon ed Atanasijevic , 5-6, . Si gioca punto a punto per gran parte del ...

Champions League - primo gol annullato col Var : ne usufruisce il Real Madrid : L’utilizzo del Var in Champions League inizia sin da subito a dare i suoi frutti: il Real Madrid ne gode durante la gara con l’Ajax Per la prima volta il Var cancella un gol in Champions League. Nella sfida tra Ajax e Real Madrid, valida per l’andata degli ottavi di finale, la rete siglata al 39′ dagli olandesi è stata annullata dall’arbitro, il polacco Gil, dopo l’esame delle immagini televisive. La ...

VIDEO Primo gol annullato in Champions League : Tagliafico segna in Ajax-Real Madrid ma è fuorigioco : Il VAR ha fatto il proprio esordio in Champions League e oggi è stato annullato il Primo gol tramite l’ausilio della moviola in campo durante Ajax-Real Madrid, andata degli ottavi di finale della massima competizione europea. Nicolas Tagliafico ha insaccato ma è stato visto un fuorigioco in occasione dell’azione che al 39′ aveva sbloccato la partita e così l’arbitro ha annullato la rete. Di seguito il VIDEO del gol di ...

RISULTATI Champions LEAGUE/ Diretta gol livescore : tutti in campo! : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite di andata degli ottavi di finale della prima competizione europea, oggi 13 febbraio 2019.

Ibrahimovic : 'Ronaldo - non è una sfida andare alla Juve. La mia favorita per la Champions League è...' : Non è una sfida andare in una delle squadre più forti del mondo, forse dipende da cosa intendi per sfida. Per me sfida significa prendere una squadra e portarla in alto . Questa è una sfida. In ogni ...

Champions League - aperta indagine su Manchester United-Psg : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita di Champions League tra Manchester United e Psg, successo per la squadre di Tuchel con il risultato di 0-2. Nel frattempo la Uefa ha annunciato di aver aperto un procedimento disciplinare contro il Manchester United e il Paris Saint-Germain per gli incidenti che hanno coinvolto i loro tifosi durante la partita all’Old Trafford, l’accusa è di lancio di oggetti in campo. I ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia straripante - espugnata Mosca. Block Devils ai quarti di finale! : Perugia vola ai quarti di finale della Champions League 2019 di Volley maschile, i Block Devils hanno sconfitto la Dinamo Mosca per 3-1 (22-25; 25-21; 25-20; 25-23) e hanno conquistato matematicamente il primo posto nella Pool E che vale il pass per la fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I rossoneri, che domenica sera hanno alzato al cielo la Coppa Italia, hanno sofferto tantissimo di fronte al pubblico dello ...

Risultati Champions league/ Diretta gol live score : lo stato di forma del Borussia : Risultati Champions league: Diretta gol live score delle partite di andata degli ottavi di finale della prima competizione europea, oggi 13 febbraio 2019.

LIVE Modena-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : derby di fuoco che vale la qualificazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Civitanova, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, il derby italiano mette in palio una posta elevatissima: Civitanova è già certa del primo posto e della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ma vuole vincere per essere testa di serie ...

LIVE Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund in DIRETTA : risultati ottavi Champions League in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund, partite valide per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019. Sarà una grande serata di calcio europeo con due sfide che promettono gol e spettacolo. I campioni in carica del Real volano ad Amsterdam contro i giovani terribili dell’Ajax. I Blancos sono in ripresa, dopo un inizio di stagione veramente complicato, e sono reduci ...

La UEFA punta la Cina per far crescere la Champions League : WeChat Champions League – La UEFA ha lanciato un nuovo account UEFA Champions League su WeChat, celebre social network cinese, con l'obiettivo di avviCinarsi sempre di più ai molti asiatici fan della competizione. Si tratta dell'ultima incursione – in ordine di tempo – da parte della UEFA nel mercato dei social cinesi, dopo il lancio […]