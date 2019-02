Paolo Antonacci | età | madre e vita privata Chi è il figlio di Biagio

termometropolitico

(Di lunedì 11 febbraio 2019): età,. Chi è ildiChi èHa 24 anni, da poco si è laureato in Scienze della Comunicazione alla Iulm di Milano. E farà presto il suo esordio al Festival di Sanremo. Infatti, è l’autore della canzone portata in concorso da Nek intitolata “Mi farò trovare pronto”.: tale padre (tale nonno)è ilprimogenito die Marianna Morandi, figlia di Gianni. Dunque, un talento ereditato il suo da due importanti figure della canzone italiana.ha scritto delle canzoni per tanti artisti emergenti e non solo della scena musicale nostrana. Ha firmato il brano “La stessa” di Alessandra Amoroso, “Dov’è che si va” di Annalisa, “Sceglimi” di Irama, “Due volontà” per Eros Ramazzotti. Una carriera – ha un contratto in esclusiva con le edizioni ...