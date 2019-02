Le lettere dell' 11 febbraio

lettere ai detenuti - i giorni dell'amore a Poggioreale : di Luca Maurelli NAPOLI. «Buongiorno, si va dal mio papà». Serena, ragazzina dallo sguardo timido, vede ancora Soy Luna in tv, non sa nulla di Gomorra, boss, leonesse e savastani. Sa che almeno una ...

L'Eredità - la prova finale del complotto : il teorema delle " lettere iniziali" - il "golpe" di Insinna e autori : Nuovi campioni a L'Eredità e soliti sospetti di combine. Al quiz del preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna trionfa Nicoletta, che alla Ghigliottina non indovina la parola comune "torta". Sui social, al di là del fatto che molti telespettatori azzeccano la risposta in tempo reale e si scaten

L'Eredità - la prova finale del complotto : il teorema delle ' lettere iniziali' - il 'golpe' di Insinna e autori : Nuovi campioni a L'Eredità e soliti sospetti di combine. Al quiz del preserale di Raiuno condotto da Flavio Insinna trionfa Nicoletta, che alla Ghigliottina non indovina la parola comune 'torta'. Sui ...

Le lettere dell'8 gennaio : Un lettore scrive: 'Ho appena letto l'odissea descritta dal signor Pino Attili sulla stazione di Porta Susa e concordo pienamente. Lo ringrazio perché ha fatto quello che io, ogni volta che vado in ...

Belen Rodriguez - il periodo difficile. Il commento al biscotto della fortuna fa riflettere : Belen Rodriguez ha trascorso il Natale in famiglia e da single, ma sembra essere un po' sfiduciata per il nuovo anno che sta per arrivare. Su Instagram ha pubblicato il bigliettino del...