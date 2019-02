ilfogliettone

: Le destre in piazza: 'via Sanchez, ha tradito il Paese' - - ilfogliettone : Le destre in piazza: 'via Sanchez, ha tradito il Paese' - - LupoDiPrateria : @hgraph7 @giuliaselvaggi2 Scenderemo in piazza, riempiremo il Paese. Saremo la resistenza 2.0. Avanti insieme, semp… - IlCaroLeader : RT @TizianaBarilla: oggi la Spagna peggiore è scesa in piazza a Madrid -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) A Madrid e' andata in scena una prova di forza dell'opposizione di destra spagnola che ha chiesto le dimissioni del premier socialista, Pedro, con l'accusa di tradimento del Paese per il dialogo avviato con gli indipendentisti catalani. InColon si e' radunata una folla imponente - 200mila persone per gli organizzatori, 45mila per la polizia - con lo slogan 'Per una Spagna Unita. Elezioni'. Per l'occasione si sono ritrovati insieme il Partito popolare (PP), Ciudadanos e il partito di estrema destra Vox, le stesse forze che ora governano in Andalusia (anche se Vox si limita a un appoggio esterno) e unite nel denunciare il cedimento alla sfida separatista, in particolare con l'offerta a Barcellona di nominare un mediatore per disinnescare la crisi, peraltro respinta dalle forze catalane. Il leader del Partito popolare, Pablo Casado, ha invitato a boicottare i socialisti ...