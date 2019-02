Il volante dell' auto? Quattro volte più sporco di un bagno pubblico

Ammaraggio con l'idrovolante finito male a Mandello sul Lario : salvato un 59enne di Giussano : Un Ammaraggio finito male ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella mattinata di sabato 9 febbraio nelle acque davanti a Mandello. A salvare il pilota, un 59enne di Giussano, sono stati due ...

F1 - Alonso nella sede della McLaren : il pilota potrebbe tornare al volante di una monoposto : Fernando Alonso si trova in queste ore a Woking, l’ex pilota di Formula Uno nella sede della McLaren: lo spagnolo ha in serbo una sorpresa per i fan? Fernando Alonso ha detto addio alla Formula Uno alla fine della stagione 2018. Le successive dichiarazioni del pilota hanno lasciato però libero spazio ad un possibile ritorno dello spagnolo, che in queste ore si trova nella sede della McLaren. Alonso ha infatti pubblicato una serie di ...

Continental GT Convertible - al volante della Bentley cabrio a 4 posti : un capolavoro di stile - comfort ed eleganza : ... e invece, in questo caso, siamo in presenza della cabriolet a 4 posti più bella e più veloce del mondo: un capolavoro di stile, comfort ed eleganza degno della tradizione del marchio. Ecco, è ...

Livorno - scontro tra volante della polizia e camion : muore l’agente Fabio Baratella : Il poliziotto è morto poco dopo essere stato estratto dalla vettura, mentre i medici gli praticavano le manovre di rianimazione. Grave un altro poliziotto.Continua a leggere

Nissan Micra - Al volante della 1.0 IG-T e della 1.0 DIG-T : Le due nuove motorizzazioni a benzina sovralimentate a tre cilindri da 1 litro che debuttano nella famiglia della Nissan Micra anticipano anche quanto accadrà prossimamente nelle file di altri brand dell'Alleanza franco-giapponese. In primis, in casa Renault, dov'è appena stato annunciato limminente arrivo della nuova generazione della Clio. Ma il discorso, poi, potrebbe riguardare anche il gruppo Daimler, poiché derivano dal quattro cilindri ...

Porsche 911 - Al volante della 992 Carrera 4S : Con la Porsche 911 puoi mettere la mano sul fuoco. Da sempre e per sempre. E pure stavolta, in effetti, non si smentisce. Si aggiorna, cambia, si rinnova. Ma, soprattutto, non perde di vista ciò che papà Butzi ha impostato nella notte dei tempi. Per riconoscere a colpo d'occhio la nuovissima 992, che viene dopo la 991 e le altre sei che hanno costellato gli ultimi 56 anni, potete concentrarvi sulle due nervature del cofano o sulla bacchetta che ...

Kia Proceed - Al volante della 1.6 CRDi e della 1.6 T-GDi : La nuova Proceed è la risposta della Kia a un problema strategico: le vetture a tre porte non si vendono più perché la clientela è in cerca di modelli più poliedrici, che spesso finiscono per coincidere con le Suv. Tuttavia, questa equazione lascia tagliati fuori quegli utenti, spesso con prole al seguito, che non vogliono arrendersi alla carrozzeria a ruote alte e, anzi, sono bramano la medesima sportività assicurata dalla compatta che ...

Lamborghini - Al volante della Huracán Evo : Lamborghini Huracán Evo, come evoluzione. E ci sta. Perché sarebbe semplicemente orribile parlare di restyling al cospetto di una supercar. E poi, lidea dellevoluzione è più che mai azzeccata, in questo caso. Perché non è questione di generici aggiornamenti o di nuovi dettagli estetici, che pure ci sono: date unocchiata al muso e alla coda, per esempio. Qui, lidea stessa di evoluzione si applica a ciò che più di tutto connota una Lamborghini, ...

Toyota Rav4 - Al volante della nuova Suv ibrida : ibrida e ibrida soltanto, almeno in Italia. Rinnovata in toto, dalla piattaforma modulare (la Tnga-K) al design, squadrato e scolpito da molte linee tese. A venticinque anni dal debutto, la quinta generazione della Toyota Rav4 vuole riformulare una ricetta che ha fatto scuola e che ora punta le sue carte sul powertrain di bandiera: quello in cui l'avvicendamento tra la propulsione endotermica e la componente elettrica è una costante, anzi ...

Il principe Filippo al volante della Range Rover coinvolto in un incidente d’auto : illeso : Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta e duca di Edimburgo, è stato coinvolto in un incidente automobilistico vicino alla tenuta reale di Sandringham. Lo scrivono i media britannici. Il duca, 97 anni, era alla guida di una Range Rover ed è rimasto illeso dopo uno scontro con un’altra automobile. È intervenuta la polizia di Norfolk e...

Bell Nexus - il primo taxi volante della storia è quasi pronto : Delle auto volanti e del loro possibile utilizzo come taxi se ne parla da oltre mezzo secolo. Da quando, cioè, la fantasia dei registi hollywodiani e le capacità dei carmaker americani si sono messi insieme per partorire mezzi futurisci che però afferivano solo alla sfera della fantasia. Tra gli anni Novanta e l'inizio del terzo millenio, quache azienda ha abbozzato dei concept e qualcuno è perfino riuscito a produrre in piccoli numeri delle ...