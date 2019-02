Yuri e Sarah si piacciono all’Isola 2019 | la fidanzata | “Sono molto arrabbiata!”

L’Isola 14 - Sarah innamorata di Yuri? La fidanzata : “Sono arrabbiata” : Sarah Altobello e Yuri Rambaldi: è nato un amore all’Isola dei Famosi? In questi giorni c’è stato un avvicinamento tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. I due concorrenti de L’Isola dei Famosi hanno scoperto di avere una profonda intesa e hanno deciso di approfondire la loro conoscenza. In molti hanno notato in questo rapporto una strategia messa in atto dallo spogliarellista per riuscire a salvarsi dal televoto. ...

Isola dei Famosi 2019 - quarta puntata 10 febbraio : televoto tra Grecia - Yuri e Sarah : La puntata parte con un classico dell'Isola: la lotta per il riso. I due gruppi non si ritrovano sulle quantità di riso spartite: i Pirati credono di aver agito con sapienza, la Ciurma non ci sta. L'attenzione si sposta poi su Kaspar, che viene avvertito come un generale abbastanza dispotico dal gruppo dei privilegiati. Prova ricompensa: uomini contro donne, squadre capitanate rispettivamente dai nuovi naufraghi Soleil Sorge e ...

Diretta Isola dei Famosi : tra Yuri - Grecia e Sarah Altobello il prossimo eliminato : Appuntamento spumeggiante quello che andrà in onda stasera dell'Isola dei Famosi. Prima di conoscere tutte le novità, facciamo un punto della situazione su ciò che è successo negli ultimi sette giorni. Dopo l'eliminazione di Taylor Mega, Youma Diakite ha abbandonato l'Isola. L'ex modella l'ha fatto per amore di suo figlio, infatti questa separazione forzata dalla sua mamma stava diventando troppo dura e difficile da affrontare. Anche Paolo ...

Isola dei Famosi 2019 - quarta puntata 10 febbraio : televoto tra Grecia - Yuri e Sarah : Domenica 10 febbraio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni. In collegamento dall’Honduras ci sarà il bravo Alvin.Sono passate poco meno di tre settimane ...

Isola dei famosi - momento piccante tra Yuri e Sarah Altobello davanti agli occhi di tutti : All'Isola dei famosi va in scena un momento veramente bollente. Yuri Rambaldi e Sarah Altobelli hanno celebrato il compleanno di Stefano Bettarini esibendosi in un balletto sexy sulle note...

“Isola dei Famosi” - scatta il feeling tra Sarah e Yuri : Sotto il sole dell’Honduras i naufraghi dell’ “Isola dei Famosi” si godono il mare, la natura selvaggia e… le prime simpatie. Sull’isola della Ciurma non è infatti passato inosservato l’avvicinamento tra gli unici single del gruppo: Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. I naufraghi discutono delle loro ultime relazioni, mentre i compagni di avventura da lontano […]

Isola dei Famosi 2019 : Sarah Altobello e Yuri Rambaldi si avvicinano : Sarah Altobello e Yuri Rambaldi - Isola dei Famosi 14 E’ nata una simpatia tra Sarah Altobello e Yuri Rambaldi, concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. I due fanno parte del gruppo della ciurma e passano tantissime ore insieme. L’avvicinamento non è passato inosservato agli altri naufraghi, i quali si sono lasciati andare ad alcuni “pettegolezzi” sul conto dei due piccioncini. Nel corso del tredicesimo giorno passato a Playa Uva, Yuri e ...

Isola dei famosi - flirt in corso tra Sarah Altobello e Yuri : “Ci troviamo in sintonia” : Isola dei famosi: è nata la prima coppia? Sarah Altobello e Yuri sempre più vicini In ogni reality che si rispetti, prima o poi, c’è sempre almeno una coppia di innamorati che riesce a far breccia nel cuore del pubblico. Quest’anno, a l’Isola dei famosi, Sarah Altobello e Yuri sono stati i primi ad essersi […] L'articolo Isola dei famosi, flirt in corso tra Sarah Altobello e Yuri: “Ci troviamo in sintonia” ...

Isola dei Famosi : scoppia la passione tra Sarah Altobello e Yuri? : Sarah Altobello e Yuri Rambaldi sempre più vicini all’Isola dei Famosi Anche quest’anno sulle spiagge de L’Isola dei Famosi potrebbe nascere una nuova coppia. I successori di Francesco Monte e Paola Di Benedetto potrebbero essere Sarah Altobello e Yuri Rambaldi. Luca Vismara ha notato uno strano avvicinamento tra i due naufraghi, peraltro gli unici single del gruppo della Ciurma. Il punto di vista dell’ex cantante di ...