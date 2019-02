Scomparso 10 giorni fa a Messina | Spagnolo ritrovato cadavere

Sette giorni senza notizie del pensionato Scomparso - cosa è successo a Bruno Cantobelli? : Continuano le ricerche di Bruno Cantobelli. Sono passati Sette giorni da quando l'ex agente di commercio si è allontanato dalla sua abitazione.

Riccardo Tacconi - Scomparso da giorni sul Nevegal : ricerche sospese : Riccardo Tacconi, commercialista milanese, non si trova e la Prefettura ha deciso di sospendere le ricerche. L'uomo, runner esperto, lo scorso 4 gennaio, è uscito per fare una corsa dalla sua casa di Alpe in fiore sul Nevegal, a pochi km da Belluno (dove stava trascorrendo qualche giorno di vacanza con moglie e figlia) e ha fatto perdere le sue tracce. Le operazioni di ricerca, nei giorni scorsi, avevano impegnato centinaia di persone, tra ...

Belluno - 58enne Scomparso da 2 giorni - La famiglia : chi l'ha visto ci contatti : E' uscito per una corsa nei boschi dell 'Alpe del Nevegal , Belluno, venerdì mattina alle 11 e non è più rientrato. I vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino stanno cercando da ore Riccardo ...

Un italiano Scomparso in Burkina Faso. "Da 20 giorni non sappiamo più nulla di lui" : Si è misteriosamente interrotto all'altezza di Kokologho, sulla strada che collega Bobo-Dioulasso a Ouagadougou, nel Burkina Faso, il viaggio di Luca Tarchetto, 30 anni, architetto originario di ...

Italiano Scomparso in Burkina Faso - perse le sue tracce da venti giorni. Mai giunto in Togo : Dal 15 dicembre non si hanno più notizie di Luca Tacchetto, architetto padovano di 30 anni, e della sua compagna di viaggio, la canadese Edith Blais, 34 anni. La Farnesina segue la vicenda -

Burkina Faso - 30enne italiano Scomparso da 20 giorni : era in viaggio verso la capitale. Familiari : “Ore di angoscia” : Un ragazzo italiano è scomparso in Burkina Faso da quasi 20 giorni. Si tratta di Luca Tacchetto, 30enne di Vigonza, in provincia di Padova. Il giovane, figlio dell’ex sindaco della cittadina è sparito nel nulla durante un viaggio nel paese africano. “Sono ore di angoscia“, dice la famiglia Tacchetto in attesa di notizie. Il 30enne era in vacanza insieme all’amica Edith Blais, 34enne canadese. Secondo le ultime notizie i ...

Maradona Scomparso - «nessuna notizia di lui da giorni». E domani inizia il campionato : Diego Armando Maradona sarebbe letteralmente sparito nel nulla, a poche ore dall?inizio del campionato di Clausura della Serie B messicana al via domani: di Maradona, che allena i Dorados e a...

Era Scomparso da giorni : trovato senza vita in un laghetto : Il 34enne Damiano Gaiardoni, scomparso dallo scorso 18 dicembre, è stato trovato senza vita in un laghetto a Mozzecane, nel...

Damiano Gaiardoni - Scomparso da dieci giorni : ritrovati cellulare e giubbino vicino al lago : Dal 18 dicembre si sono perse le tracce del 34enne di Castel d'Azzano (Verona). Doveva raggiungere la fidanzata in Repubblica Ceca, poi è svanito nel nulla. Le ricerche - sospese la vigilia di Natale - sono ripartite dopo il ritrovamento dei suoi effetti personali a pochi metri da un laghetto per la pesca sportiva.Continua a leggere

Escursionista 30enne Scomparso da giorni nel Sondriese : Da giorni non si hanno più notizie di un Escursionista di Como. Le tracce del 30enne si sono perse venerdì dopo che il giovane ha raggiunto il rifugio Barchi, a 1.700 metri di quota, nel territorio ...