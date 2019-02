Sanremo 2019 | il trionfo di Mahmood

caffeinamagazine

(Di domenica 10 febbraio 2019) Si chiude un’edizione del tutto particolare del festival di. Il 69esimo concorso della canzone italiana era partito all’insegna delle polemiche tra Claudio Baglioni e una fetta del mondo politico, che non ha perso occasione di ‘sconfinare’ in un evento da cui la politica dovrebbe esser ben distante. Le parole del direttore artistico del festival sull’accoglienza dei migranti non erano piaciute al ministro dell’Interno che ha poi smorzato la polemica.Non esenti da critiche anche i co-conduttori, Virginia Raffaele e Claudio Bisio, che sono finiti nel mirino dei critici per non ‘aver legato’ tra loro. Non è stata, secondo molti, una conduzione ‘unica’. I tre sembrano non essersi amalgamati, conducendo a voce unica. Ognuno col suo stile.Ma è stato anche il festival dei giovani, ...