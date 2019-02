Oroscopo giornaliero del 12 febbraio | recupero sentimentale per i Pesci

L'Oroscopo giornaliero del 7 febbraio : Pesci scintillante - Vergine confuso : Ogni oroscopo racconta una storia speciale, basata sui transiti planetari del giorno. Questi incroci magici e ricchi di mistero sottolineano il destino di ciascun segno dello Zodiaco, puntando sulle sensazioni e le opportunità di ognuno. La Luna entra nei Pesci e questo passaggio delicato porta con sé effetti contrastanti, insicurezze e responsabilità, invitando tutti i segni ad approfondire con saggezza le loro sfere vitali. Analizziamo questi ...

Oroscopo giornaliero del 6 febbraio : opportunità per il Toro - stress per il Cancro : Prosegue la settimana per i segni zodiacali. Scopriamo nel dettaglio che cosa prevedono le stelle e gli astri per quanto riguarda il lavoro, l'amore e la salute di mercoledì 6 febbraio 2019. Le previsioni zodiacali per tutti i segni del 6 febbraio Ariete: in questa giornata potreste sentirvi un po' stanchi. In campo lavorativo dei progetti importanti possono partire al più presto. Per quanto riguarda i sentimenti, cercate di capire cosa ...

Oroscopo giornaliero amore di coppia 1 febbraio : Capricorno vincente - Toro in crisi : L'appuntamento con l'Oroscopo e l'amore di coppia è ricco di sorprese, da assaporare a due. Vi saranno delle affinità di coppia nelle previsioni astrali di venerdì 1 febbraio? I segni zodiacali riusciranno a sfruttare i transiti planetari favorevoli, giocando le carte in tavola in modo vincente? Lo scopriremo con l'Oroscopo giornaliero dedicato alle relazioni con il partner. Emozioni e difficoltà nell'Oroscopo dell'amore di coppia Ariete: Urano ...

Oroscopo giornaliero - amore di coppia del 24 gennaio : Gemelli ottimista - Leone libero : L'Oroscopo dell'amore di coppia nella giornata di giovedì 24 gennaio lancia riflessi stellari in particolar modo sull'Ariete, il Leone e il Capricorno, esortandoli a migliorare la propria sfera affettiva, con coraggio, quasi attingendo ad una forza sovrannaturale che sposta le montagne con un sol dito. Cosa ci riservano le previsioni astrali per gli altri segni dello Zodiaco? Sicuramente l'amore di coppia dovrà volare, toccando vette mai ...

Oroscopo giornaliero amore single 21 gennaio : Capricorno scintillante - Ariete suscettibile : Cosa ci promette l'Oroscopo dell'amore single nella giornata di lunedì 21 gennaio? La Luna emana i suoi bagliori luccicanti nel Cancro e ciò giova non solo ai nostri amici "cancrini" ma anche alla Bilancia e al Leone che saranno emotivi al punto giusto. Analizziamo le opportunità per i single segno per segno. Riflessi lunari dal Cancro nell'Oroscopo dell'amore single Ariete: siete alquanto suscettibili nella giornata di oggi e potreste accusare ...

Oroscopo giornaliero di domenica 20 gennaio : Cancro affettuoso - Acquario dispiaciuto : L'Oroscopo giornaliero che riguarda la giornata di domenica 20 gennaio si fa ricco di avvenimenti che interessano la sfera affettiva, influenzata dal transito planetario dettato dalle effemeridi. Come sarà questa giornata di riposo e come la vivranno i segni zodiacali? La congiunzione di Urano e Marte in Ariete manda influssi carichi di energia esplosiva e anche la Luna in Cancro non scherza. Buone in generale le previsioni astrologiche. Luna ...

Oroscopo giornaliero del 15 dicembre : forte il Cancro - stanca la Vergine : Il fine settimana è iniziato. Quali sono le previsioni di sabato 15 dicembre 2018 per tutti i segni dello zodiaco? Ecco l'Oroscopo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci. Ariete: non è una buona giornata per iniziare delle polemiche, cercate di mantenere la calma sia sul lavoro che in amore. In campo lavorativo presto ci saranno dei grandi successi, dei progetti vi daranno soddisfazioni....Continua a leggere

"Latte e Stelle" - l'Oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2018 in onda su LatteMiele : Chi ha due storie farà una scelta entro fine gennaio , chi ha una storia lontana cercherà di avvicinarsi perché ricordo- per dovere di cronaca- dicembre è un mese interessante e poi quest'anno le ...

"Latte e Stelle" - l'Oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2018 in onda sulle frequenze di LatteMiele : Chi ha due storie farà una scelta entro fine gennaio , chi ha una storia lontana cercherà di avvicinarsi perché ricordo- per dovere di cronaca- dicembre è un mese interessante e poi quest'anno le ...

"Latte e Stelle" - l'Oroscopo giornaliero di Paolo Fox in onda sulle frequenze di LatteMiele : Chi ha due storie farà una scelta entro fine gennaio , chi ha una storia lontana cercherà di avvicinarsi perché ricordo- per dovere di cronaca- dicembre è un mese interessante e poi quest'anno le ...