Muore per una garza dimenticata nell' addome | indagata l' equipe chirurgica

Bimbo nove anni Muore strangolato da corda usata per chiudere sacchi nel box di casa : Un bambino di nove anni di Orsara di Puglia è morto strangolato dalla corda che chiude alcuni sacchi di iuta contenenti olive in un box nella casa di famiglia. A dare l'allarme è stato il fratello maggiore di 14 anni che ha chiesto aiuto alla mamma. Vano il tentativo di rianimarlo, la donna ha chiamato il 118. Sul posto i carabinieri della scientifica e il medico legale. Le indagini sono coordinate dal pm Alessio Marangelli. Gli ...

Tragedia in Puglia : bimbo cade nel garage di casa e Muore - forse per un colpo letale alla trachea : A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, un bambino di 9 anni è morto in seguito alle ferite riportate cadendo nel garage di casa. Al momento dell’incidente insieme al bambino c’era il nonno che ha subito allertato il 118: i soccorsi, però, sono a valsi a poco perché il piccolo è morto appena dopo l’arrivo dei sanitari. Secondo le prime ipotesi fatte dagli inquirenti il bambino cadendo avrebbe preso un colpo alla trachea che ...

Il tuo ex non Muore mai - Mila Kunis spia per caso con l’aiuto di Edward Snowden : Spesso non ci pensiamo, ma le persone che a un certo punto della loro vita diventano famose prima non lo erano. Erano persone normali che andavano a scuola, avevano un compagno di banco, andavano in vacanza e al gruppo estivo, insomma vivevano una vita normalissima. E così Edward Snowden, ex tecnico della CIA e consulente dell’agenzia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti che ha rivelato dettagli di diversi programmi top-secret del ...

Venezuela - italiano Muore in Venezuela per il diabete : 'Manca l'insulina' : VENEZIA Il legale di origini veneziane Italo Carli , 58 anni, è morto in Venezuela : era ricoverato in una clinica all'avanguardia nella città di Valencia, ma la mancanza di farmaci negli ospedali del ...

Va all’ospedale con crisi diabetica - ma per i medici è un’infezione all’orecchio : Muore poco dopo : Rosie Umny, 15 anni, è morta in casa per un arresto cardiaco causato dalle complicazioni di una crisi di diabete.Continua a leggere

Taranto - Muore di cancro a 26 anni : nella bara la pergamena della laurea mai raggiunta : Non è riuscito a festeggiare la tanto agognata laurea, e tutto questo a causa del cancro che non gli ha lasciato scampo dopo averci combattutto per diverso tempo in un letto d'ospedale. La triste vicenda si è verificata a Palagiano, in provincia di Taranto, dove il ventiseienne Domenico Palmisano è deceduto nei giorni scorsi. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, l'ultimo esame della facoltà di informatica lo aveva fatto nel ...

Bambino Seppellito vivo sotto la neve dai genitori perché non sa la Bibbia! Muore a 7 anni : Bambino Seppellito vivo dai genitori perché non sa la Bibbia Si tratta di una storia che mette i brividi solo a pensare l’azione fatta dai genitori ai danni del proprio… L'articolo Bambino Seppellito vivo sotto la neve dai genitori perché non sa la Bibbia! Muore a 7 anni proviene da Essere-Informati.it.

Napoli : 14enne Muore mentre gioca a calcetto - deceduto per arresto cardiocircolatorio : Un'assurda tragedia quella verificatasi nei giorni scorsi in provincia di Napoli, che riguarda la morte di una giovane persona. La vittima è un ragazzino di appena 14 anni (L. A. le sue iniziali), deceduto a causa di un malore improvviso che l'ha colpito mentre stava giocando a calcetto in un campetto di Piazza Carlo III. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, a portarselo via sarebbe stato un arresto cardiaco fulminante, ...

Incidenti lavoro - operaio Muore a Napoli : Napoli, 7 FEB - Un operaio di 48 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi nella zona del Vasto a Napoli. L'uomo è caduto dal terzo piano di un'impalcatura in allestimento in via Pisa per ...

Torino - calmante a paziente per lavorare di meno - l’uomo Muore : infermiere accusato di omicidio : All'operatore sanitario contestato il reato di omicidio aggravato. Per gli inquirenti l'infermiere non solo avrebbe somministrato il farmaco senza alcun motivo medico ma avrebbe ostacolato anche i successivi soccorsi dei medici per salvare il paziente non rivelando di aver praticato la puntura.Continua a leggere

Choc a Napoli - Muore a 14 anni per un malore sul campo di calcio : Un 14enne napoletano, L. A., è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale San Giovanni Bosco, dove è morto in seguito a un arresto cardiaco. Il minore, con indosso una tuta sportiva, è ...