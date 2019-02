Mattarella chiama Napolitano | gli italiani le sono riconoscenti

Mattarella chiama Napolitano : gli italiani sono riconoscenti : Roma, 10 feb., askanews, - Gli italiani sono riconoscenti all'ex-presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Lo ha detto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in una telefonata all'ex-...

Foibe - Mattarella chiama Napolitano : 'Gli italiani ti sono grati' : Nel Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al Presidente emerito Giorgio Napolitano che "ha tanto fatto per restituire alla ...

Mattarella richiama Di Maio : deve scusarsi con la Francia! : Ma i grillini si rendono conto delle gravi conseguenze della loro incompetenza? Stanno mandando a fondo l’economia dell’Italia e ora

Mattarella richiama Paese a unità e ricorda centralità Parlamento : Roma, 31 dic., askanews, - Nel Paese emerge il desiderio, 'l'esigenza' di 'riconoscersi come una comunità di vita'. C'è un evidente 'bisogno di unità' che non può che rifiutare 'l'astio, l'...

Mattarella richiama Paese a unità e ricorda centralità Parlamento : Nel Paese emerge il desiderio, "l'esigenza" di "riconoscersi come una comunità di vita". C'è un evidente "bisogno di unità" che non può che rifiutare "l'astio, l'intolleranza, l'insulto". Partendo da questo, e considerando per esempio il tema sicurezza, del fenomeno migratorio così di attualità nell'agenda del governo giallo-verde, deve esserci la ricerca dei "valori positivi della convivenza". Senza dimenticare che il nostro Paese "è ricco di ...

Piero Angela compie 90 anni : Mattarella lo chiama per fargli gli auguri. “L’Italia investa in ricerca e innovazione” : Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto fare gli auguri di compleanno a Piero Angela, come si legge in un twit del Quirinale. Il padre della divulgazione scientifica in Italia, compie infatti oggi 90 anni. Nato a Torino il 22 dicembre 1928, con i suoi tanti programmi ha fatto la storia della televisione nel nostro Paese. “Dovremmo investire molto di più – spiega Piero Angela in un’intervista – ...