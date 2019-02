Lazio | infortunio Milinkovic-Savic | arrivano brutte notizie per Inzaghi dall’infermeria

Lazio - questa non ci voleva! Contro l’Empoli fuori per infortunio Milinkovic-Savic e Caicedo : In vista del match della Lazio Contro il Siviglia, preoccupano gli infortuni di Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Caicedo maturati durante la sfida Contro l’Empoli Durante l’anticipo di Serie A, che ha visto trionfare la Lazio Contro l’Empoli, i cambi di Inzaghi sono stati condizionati da due infortuni maturati al 58° ed al 80° minuto di gioco. Prima Sergej Milinkovic-Savic e poi Felipe Caicedo hanno infatti lasciato il ...

Infortunio Milinkovic-Savic - il calciatore della Lazio costretto al cambio : Infortunio Milinkovic-Savic – Si sta giocando il primo match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, in campo Lazio ed Empoli. Qualche difficoltà di troppo per la squadra di Inzaghi che deve fare i conti con le assenze pesantissime di Immobile e Luis Alberto, il match si sblocca grazie ad un calcio di rigore messo a segno da parte dell’attaccante Caicedo. Nel secondo tempo tegola per la Lazio di Simone Inzaghi, ...

Ahi Lazio - non solo Luis Alberto : infortunio anche per Immobile! : Ciro Immobile e Luis Alberto tengono in apprensione la Lazio dopo la gara di questa sera in casa del Frosinone: problemi fisici per i due calciatori La Lazio ha vinto a Frosinone 1-0 grazie alla rete di Caicedo, ma Simone Inzaghi deve già pensare al prossimo incontro nel quale potrebbe non avere a disposizione alcuni calciatori chiave della sua rosa. Luis Alberto è uscito dal campo anzitempo per un problema all’adduttore, ma nel post ...

Infortunio Chiellini - le riveLazioni di Allegri : “ecco quanto starà fuori” : Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni del centrale della Juventus Giorgio Chiellini, alle prese con un Infortunio “Chiellini non ha niente di grave, ma ci vorranno dieci o quindici giorni prima che sia a posto. Domani non c’è, difficilmente ci sarà col Sassuolo, poi vedremo l’evolversi della situazione“. Lo ha detto un sollevato Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con ...

Coppa Italia – Infortunio De Vrij - il difensore rischia di saltare Inter-Lazio : in dubbio anche per il Bologna : Stefan De Vrij si ferma per un problema fisico: a rischio la sfida di giovedì di Coppa Italia contro la Lazio. In dubbio anche per Inter-Bologna di campionato Situazione alquanto complicata in casa Inter. Se a tenere banco è il mercato, con le questioni legate a Perisic (partente con destinazione Premier League) e Vrsaljko (infortunato e possibile rientrante anzitempo a Madrid), la situazione dei giocatori che restano non è delle migliori. ...

Lazio - Luiz Felipe esce in lacrime al San Paolo dopo l’infortunio : le ultime sulle sue condizioni : Il giocatore della Lazio ha dovuto abbandonare il terreno di gioco del San Paolo per un brutto infortunio che verrà valutato nelle prossime ore Sono ore di apprensione in casa Lazio per le condizioni di Luiz Felipe, uscito anzitempo dal terreno di gioco del San Paolo durante il match con il Napoli. Le lacrime del giocatore fanno temere il peggio, ma al momento il medico sociale del club biancoceleste non si sbilancia ai microfoni di Lazio ...

Infortunio Luiz Felipe - difensore in lacrime : subito un cambio per la Lazio : Infortunio Luiz Felipe – Si sta giocando l’ultimo match di oggi valido per la 20^ giornata del campionato di Serie A, big match tra Napoli e Lazio. La partita inizia con il botto, tante occasioni da una parte e dall’altra ma partita che non si sblocca anche un pò di nervosismo. Poi tegola per la Lazio, Infortunio per Luiz Felipe, il difensore biancoceleste lascia il campo in lacrime, si preannuncia un lungo stop. ...

Lazio - Durmisi svela : 'Infortunio? Colpa mia. Troppi antidolorifici e infiltrazioni - una volta sono pure svenuto' : sono rimasto in panchina tante partite, ho perso la Coppa del Mondo, poi alla Lazio mi sono fatto di nuovo male ma al gomito'. antidolorifici - 'Perché tante assenze? La Colpa è solo mia. Ho giocato ...

Lazio - tutto pronto per la ripresa. Acerbi : 'Non vedo l'ora'. Durmisi : 'Gioco da due anni con un infortunio' : Non vede l'ora di tornare a fare sul serio, Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è pronto per il raduno di domani nel centro sportivo di Formello: 'Vacanze finite! Da domani si torna con la ...

Infortunio Immobile - l’attaccante della Lazio in dubbio per Bologna : Infortunio Immobile – La diciottesima giornata del campionato di Serie A è ormai alle porte. Si tornerà a giocare a Santo Stefano, cosa successa nella stagione 1971-72. La Lazio si sta preparando ad affrontare il Bologna al “Dall’Ara”, ma a Inzaghi non giungono notizie positive sulle condizioni di Immobile. Oggi, infatti, l’attaccante non si è allenato con il gruppo: per lui solo lavoro in palestra in vista del ...

Infortunio Luis Alberto? Le ultime novità da casa Lazio : Infortunio Luis Alberto, la Lazio ha vinto ma ha un po’ tremato dopo la sostituzione del trequartista da parte di Inzaghi Lazio in ansia per Luis Alberto, uscito dal campo anzitempo nella gara vinta per 3-1 contro il Cagliari. Il calciatore laziale ha giocato una grande gara, prima della sostituzione che ha fatto spaventare i tifosi. Sembra però che si sia trattato solo di crampi per Luis Alberto, dunque nulla di preoccupante in ...