Elezioni | seggi aperti in Abruzzo

Libretto istruzioni seggi elettorali Elezioni regionali Abruzzo 2019 in pdf : Libretto istruzioni seggi elettorali elezioni regionali Abruzzo 2019 in pdf istruzioni seggio elettorale regionali Abruzzo Il 2019 sarà anno di elezioni. Non solo le europee. Al voto anche 6 regioni e molti comuni italiani. Tra le regioni al voto, l’Abruzzo, che darà il via alla serie di tornate locali il 10 febbraio prossimo. Il seggio elettorale, uno per sezione, in totale 1.626, è composto da un presidente, un segretario e ...

Elezioni europee - docenti ai seggi : fino a 2 giorni di riposo compensativo : Ci scrive una docente chiedendoci, in vista delle prossime Elezioni europee che si svolgeranno a maggio, se esiste una normativa che regoli il diritto al riposo compensativo per chi partecipa alle operazioni di voto. A dire la verità si tratta di un quesito ricorrente che ci proviene dai nostri lettori. In diversi ci hanno segnalato che in molte scuole, le informazioni rilasciate sono molto discordanti tra di loro. Diritto a 2 giorni A beneficio ...

Elezioni suppletive a Cagliari - il Centrosinistra sfila il seggio al M5S. Ma a vincere è l'astensione : Mentre gli iscritti al partito si preparano, non senza polemiche, a votare i candidati alla segreteria, il Pd può festeggiare il seggio in più conquistato alla Camera. Il candidato del Centrosinistra ...

Elezioni federali : Verdi vogliono 4 seggi in più al Nazionale