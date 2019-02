Di Maio | Bussetti? È governo che deve impegnarsi Su Bankitalia non è attacco ma serve

Insegnanti Sud - Di Maio : Bussetti si scusi - tocca a noi impegnarci di più : "Bussetti credo debba chiedere scusa. Si possono dire frasi infelici, ma quando si usa quel tono bisogna fare autocritica perché siamo noi al governo e dobbiamo impegnarci di più". Lo ha affermato il ...

Di Maio : “A Bankitalia serve discontinuità”. Poi bacchetta Bussetti : “Chieda scusa ai professori del Sud” : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, «dovrebbe chiedere scusa perché conosco la realtà della scuola italiana, da nord a sud. Si possono dire frasi infelici, ma quando si dicono con quei toni, dovremmo tutti fare autocritica». Lo ha detto il vicepremier Cinquestelle, Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti durante l’inaugurazione del Micam, i...

Di Maio : “Bussetti si scusi con i professori del Sud - sulla scuola è il governo a doversi impegnare di più” : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, «dovrebbe chiedere scusa perché conosco la realtà della scuola italiana, da nord a sud. Si possono dire frasi infelici, ma quando si dicono con quei toni, dovremmo tutti fare autocritica». Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti durante l’inaugurazione del Micam, il salone inter...

Scuola - Bussetti : "Più impegno al Sud"Di Maio : "Dal ministro una fesseria" : E' polemica per le parole di ieri del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti in Campania, dove ha invitato le scuole del Sud a impegnarsi di piu' per recuperare il gap con quelle del nord, chiedendo "impegno, lavoro e sacrificio". A insorgere e' anche il Movimento 5 Stelle: Segui su affaritaliani.it

Bufera su Bussetti - la Lega lo difende ma Di Maio lo asfalta : ministro hai detto una fesseria - chiedi scusa : Bufera sul ministro dell'Istruzione Marco Bussetti per le sue parole su come colmare il divario tra le scuole del Nord e quelle del Sud: la Lega lo difende a spada tratta, ma i Cinquestelle lo attaccano con più di qualche imbarazzo. Pane per i denti dell'opposizione che con la sinistra e il Pd ne chiedono le dimissioni. Di certo la dichiarazione del ministro non è delle più felici. Tutto nasce dalla risposta che il ministro, in visita alle ...

Di Maio a Bussetti : 'quando si dicono fesserie - bisogna chiedere scusa' : Il Pd annuncia un'interpellanza parlamentare mentre Forza Italia parla di dichiarazioni irricevibili

Di Maio a Bussetti su offese a docenti del Sud : chiedere scusa. Classi pollaio piaga Sud : Tutto il Governo e tutto il Parlamento hanno solo da imparare da insegnanti, alunni, famiglie e tutto il mondo della scuola per come hanno resistito in questi anni a tutti i tagli e a tutti gli ...

Luigi Di Maio sfregia il leghista Bussetti : 'I meridionali lavorino di più? Una fesseria' : Si apre un nuovo casus belli tra Lega e Movimento 5 Stelle , dopo che il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti del Carroccio, in visita ad una scuola ad Afragola , nel corso di una intervista a Nano ...

Di Maio a Bussetti : si scusi - è governo a doversi impegnare di più : Roma, 9 feb., askanews, - 'Se un Ministro dice una fesseria sulla scuola, chiede scusa. Punto. Venire in una delle aree più in difficoltà d'Italia a dire - usando il 'voi' - che per ridurre il gap ...

Bufera su Bussetti - Lega - per le frasi sulla scuola. Di Maio : Dopo le parole di ieri ad Afragola, in Campania, del ministro dell'Istruzione Bussetti , 'non più soldi ma più impegno per colmare divario col Nord',, oggi insorgono i presidi delle scuole attraverso ...

Luigi Di Maio sfregia il leghista Bussetti : "I meridionali lavorino di più? Una fesseria" : Si apre un nuovo casus belli tra Lega e Movimento 5 Stelle, dopo che il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti del Carroccio, in visita ad una scuola ad Afragola, nel corso di una intervista a Nano Tv di Caivano in provincia di Napoli ha detto: "Come colmare il gap tra le scuole del nord e del sud

Di Maio a Bussetti : si scusi - è governo a doversi impegnare di più : Roma, 9 feb., askanews, - "Se un Ministro dice una fesseria sulla scuola, chiede scusa. Punto. Venire in una delle aree più in difficoltà d'Italia a dire - usando il "voi" - che per ridurre il gap ...

Bufera su Bussetti - Lega - che parla di divario nord-sud. Di Maio : Dopo le parole di ieri ad Afragola, in Campania, del ministro dell'Istruzione Bussetti , 'non più soldi ma più impegno per colmare divario col Nord',, oggi insorgono i presidi delle scuole attraverso ...

Scuola - Di Maio : Bussetti ha detto una fesseria - chieda scusa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse