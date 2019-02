Aut aut al governo

Auto in testacoda sulla A10 tra Andora e Albenga : un ferito lieve : Incidente stradale questa mattina lungo l'Autostrada A10 tra i caselli di Andora e Albenga. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 6 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. ...

Parma-Inter - decide LAutaro : Dopo un avvio difficile, il secondo tempo è dell'Inter che porta a casa i tre punti con un gol di Lautaro Martinez entrato al posto di Joao Mario. Il Parma, che aveva tenuto bene nel primo tempo, ...

Auto sfonda il muro del bar mentre il locale era strapieno IL VIDEO : Auto sfonda il muro del bar mentre il locale era strapieno. E' accaduto nella serata di venerdì 1 febbraio a Moncrivello, all'interno dell'area del Brikò. Auto sfonda il muro del bar Sono le 21 di ...

Il Festival dai due volti : un Claudio su - uno giù. Bocciati gli Autori : Questo è stato un Festival dai due volti. È questa la sensazione che si prova pensando al 69o Festival della Canzone Italiana appena concluso. I cinque giorni della manifestazione ci hanno lasciato in ...

Ponte Morandi. L’Empa : “sabbia e iuta nelle macerie”. Autostrade spinge per il difetto di costruzione : La traduzione del report Empa è da rifare, lo abbiamo scritto ieri, quando abbiamo anche riportato le anticipazioni del documento, estremamente tecnico, contestato dai legali di Aspi. Tuttavia ci sono elementi che emergono dal documento su cui, oggi, si soffermano i giornali. I dubbi dei periti svizzeri sui materiali I tecnici delL’Empa parlano di “corpi estranei” nei trefoli rotti. Scrivono che sono stati rinvenuti “materiale di iuta ...

Autonoma - elettrica e condivisa : ecco il futuro dell'Auto : Connettività, condivisione, comunicazione tra veicoli e infrastrutture stradali. In due parole, software e servizi: sono queste le direttrici lungo le quali evolverà nei prossimi anni il settore dell'...

Gianni Bella : malattia - moglie e figli. Cosa ha avuto il cantAutore : Gianni Bella: malattia, moglie e figli. Cosa ha avuto il cantautore Figli e malattia Gianni Bella, torna in TV Ospite a Domenica In, Gianni Bella appare nuovamente in televisione dopo anni di assenza. Accompagnato dalla sorella Marcella, racconta a Mara Venier dell’ ictus che lo ha colpito. Gianni Bella: la riapparizione Gianni Bella è un grande cantante storico del panorama musicale italiano, insieme a sua sorella Marcella. Il siciliano ...

Bollo Auto 2019 : esenzione pagamento - ecco l’elenco delle Auto incluse : Bollo auto 2019: esenzione pagamento, ecco l’elenco delle auto incluse Elenco auto esenti dal Bollo auto Buone notizie per chi possiede un’auto tra i 20 e i 29 anni di età (dalla prima immatricolazione) quest’anno, visto che si ritroveranno a pagare il Bollo auto 2019 ridotto del 50%. Per ottenere l’esenzione (parziale) del pagamento bisognerà presentare alcuni documenti. L’agevolazione fiscale resta importante, visto che i veicoli compresi ...

Bollo Auto 2019 : cartella esattoriale - ecco i termini di pagamento : Bollo auto 2019: cartella esattoriale, ecco i termini di pagamento termini pagamento Bollo auto arretrato Spesso ci si chiede quali siano i termini di pagamento del Bollo auto, e soprattutto quelli relativi alla notifica di una cartella esattoriale. Come è ben noto, anche per pagare la cartella c’è un determinato lasso di tempo, ma come funziona il calcolo dei giorni? Da quando partono? Andiamo a riepilogare le principali informazioni utili ...

Bollo Auto 2019 : aumento costante importo - quanto salirà ancora? : Bollo auto 2019: aumento costante importo, quanto salirà ancora? aumento importo Bollo auto, quanto è destinato a salire Bollo auto 2019: aumento costante importo, quanto salirà ancora? Incremento Bollo auto, cosa è previsto nel 2019 Le ultime notizie sul Bollo auto 2019 riportano una recente indagine a proposito di un aumento sostanzioso dell’imposta sulle famiglie italiane negli ultimi 5 anni. Ma non è solo la tassa di proprietà sull’auto a ...

Bollo Auto 2019 : evasione pagamento - come scoprirla con la targa : Bollo auto 2019: evasione pagamento, come scoprirla con la targa Controllo Bollo auto online, come si fa È possibile sapere se il Bollo auto su un veicolo è stato pagato semplicemente conoscendone la targa e recandosi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, tra i servizi del portale, è possibile accedere anche a quello denominato Interrogazione Pagamenti effettuati. Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica, dalle ore 7 alle ...

Detrazioni fiscali Auto e dichiarazione dei redditi - come risparmiare Irpef : Detrazioni fiscali auto e dichiarazione dei redditi, come risparmiare Irpef Risparmio Irpef 2019 e Detrazioni fiscali auto automobile e dichiarazione dei redditi: come si può risparmiare? Quali spese si possono portare in detrazione? Innanzitutto, è bene ricordare che, sin dal 2014, non può più essere portata in detrazione l’ assicurazione. Non è infatti possibile scaricare i premi della polizza Rca. A differenza dell’ assicurazione per ...

Oggi a Roma è una domenica ecologica : stop alle Auto : Oggi nella Capitale torna il divieto totale della circolazione con il quarto appuntamento delle domeniche ecologiche. Si tratta del provvedimento

L’Inter si sblocca - col Parma decide LAutaro : Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo, batte il Parma 1-0 ma non puo' certo dire che la sua Inter sia finalmente guarita. Al Tardini arriva la prima vittoria del 2019, anche il primo gol, siglato da Lautaro Martinez, ma i nerazzurri giocano davvero solo un tempo, il secondo, e sbagliano troppo. Non si sblocca poi Icardi. Prosegue il suo momento senza reti, ma Spalletti almeno si puo' consolare con la rinascita di Nainggolan. Dal piede ...