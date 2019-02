Abruzzo | vola il centrodestra | Marsilio verso la presidenza della Regione Berlusconi | si

ilfogliettone

: ?????? ABRUZZO=CENTRODESTRA - andreavagnozzi : ?????? ABRUZZO=CENTRODESTRA - QuotidianiLive : Regionali in Abruzzo, Il centrodestra si riprende l'Abruzzo: Lega Vola, crolla M5S. Meloni: giornata storica - AngeloMazzoncin : ... e niente ... ?? Tutti stupidi anche in Abruzzo ?? La Lega vola anche lì -

(Di lunedì 11 febbraio 2019) 1:14 Marco, candidatocoalizione di, e' il nuovo presidente. I primissimi dati, diffusi subito dopo la chiusura delle urne non lasciano molto spazio all'incertezza. Secondo l'instant poll realizzato dal consorzio Opinio per la Rai,ha prevalso con il 41-45% dei voti precedendo Legnini (centrosinistra) fermo al 30-34% e Marcozzi (M5S) al 22-26%. Ancora piu' netto il datoprima proiezione realizzata da SWG per La7, che vedein testa con il 48,9% dei voti, con Legnini secondo con il 28,7% e Marcozzi terza con il 21,4%.e' il primo presidente diproveniente da Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni fondato nel 2012 da una scissione del PDL (che un anno dopo sarebbe tornato a chiamarsi Forza Italia). Iltorna cosi' al governo, che aveva gia' governato dal ...