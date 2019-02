A 71 anni è morto il pittore Mario Le Rose

Orsara di Puglia. Michele morto a 9 anni strangolato da una corda : Choc a ad Orsara di Puglia (Foggia) dove un bambino di nove anni è morto in un terribile incidente domestico.

Morto il rapper Cadet : vittima di un incidente stradale - aveva 28 anni : Una notizia che ha scosso il mondo della musica underground britannica: è Morto , dopo un incidente stradale, il rapper londinese Cadet . Al secolo Blaine Cameron Johnson , il musicista aveva 28 anni .

Francesco Gennari morto nel sonno - l'ex calciatore aveva 36 anni : Il mondo del calcio cremonese è in lutto per la morte avvenuta nella notte nel sonno di Francesco Gennari , giocatore della Stagnolmese dopo esserlo stato del Corona e di diverse altre squadre ...

Albert Finney morto - aveva 82 anni/ Addio all'attore candidato cinque volte all'Oscar : Albert Finney morto dopo una breve malattia, aveva 82 anni. Addio all'attore candidato cinque volte all'Oscar che però non ha mai vinto

Bologna. Giallo in via dell’Arcoveggio : anziano di 83 anni trovato morto in cortile : E’ mistero in via dell’Arcoveggio. Il cadavere di un anziano di 83 anni è stato trovato venerdì pomeriggio nel cortile

INFLUENZA - ELIA RIZZOTTI MORTO A 11 anni/ Una tragedia che non ha spiegazione : ELIA RIZZOTTI, MORTO a 11 ANNI dopo l'INFLUENZA. Verona, il bambino stroncato da infarto e non sarà effettuata l'autopsia: 'Il virus l'ha colpito al cuore'

Albert Finney - morto a 82 anni il Tom Jones del cinema inglese - : L'attore è stato tra i protagonisti della scena britannica fin dagli anni '60. Candidato cinque volte al premio Oscar, non l'ha mai vinto. Sposato tre volte, è apparso in numerose pellicole sia sul ...

È morto ad 82 anni l'attore Albert Finney : È morto ad 82 anni e dopo una breve malattia Albert Finney, celebre attore inglese degli anni '60. Secondo quanto riportato dal Guardian, sarebbe morto a causa di un'infezione toracica. È stato un membro di spicco della nuova ondata generazionale del cinema inglese: si è fatto notare per la prima volta nel 1964, grazie alla sua interpretazione in Tom Jones di Tony Richardson.Con una carriera cinematografica cinquantennale ...

Bimbo di 7 anni morto di polmonite : «Un semplice antibiotico da pochi euro lo avrebbe salvato» : Il sistema sanitario, e tutto il sistema economico, in Venezuela è ormai al collasso e da diverse Ong arrivano gli appelli rivolti a tutti i paesi del mondo, perché altri bambini innocenti, come ...

Elia - morto a 11 anni dopo l’influenza. Il virus ha colpito il cuore - l’autopsia non si farà : Il bambino di Lavagna (Verona) aveva l'influenza da qualche giorno, quando domenica sera è peggiorato. I genitori vogliono sapere cosa possa averlo ucciso. Secondo i medici tutto sarebbe dovuto al virus influenzale che ha colpito il cuore: un'eventualità rara, ma non impossibile. Domani pomeriggio ci saranno i funerali.Continua a leggere

Bimbo di 3 anni morto a Bordighera : attesa per i risultati dell’autopsia : Mercoledì sera Alessandro, un bambino di tre anni di Bordighera, è morto dopo l’asilo per cause ancora da chiarire. La Procura della Repubblica di Imperia ha subito aperto un’indagine per stabilirne le cause. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri. È stata disposta l’autopsia che verrà eseguita oggi.Continua a leggere

È morto John Dingell - che è stato al Congresso degli Stati Uniti per 59 anni - più di chiunque altro : È morto a 92 anni John Dingell, la persona che è stata per più tempo membro del Congresso degli Stati Uniti. Dingell, un Democratico del Michigan, entrò per la prima volta al Congresso nel 1955 e ci rimase per 59 anni e