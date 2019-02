Usa | 13enne si suicida | bullizzato a scuola per il suo aspetto

Blastingnews

(Di sabato 9 febbraio 2019) Michael, un giovane ragazzo di tredici anni residente a Lansing in Michigan, era stato preso di mira dai bulli della sua. Il ragazzo frequentava la Everett High School e sia all'interno della sua, che sul bus che prendeva tutti i giorni, veniva continuamente deriso per il suofisico. I bulli lo prendevano in giro perchè portava gli occhiali, a volte le bretelle e perchè grasso. Le aggressioni non erano solo verbali, ma anche fisiche: spesso il ragazzo veniva anche picchiato. La costante umiliazione non era più sopportabile da parte di Michael, che aveva tentato il suicidio già un'altra volta.Michael, mortoa causa dei bulli Ilera entrato in un tunnel e non sapeva come uscire dalla situazione che si era venuta a creare. La suanon era riuscita a far nulla per aiutarlo. La madre di Michael, Joanna Wohlfert, ha rivelato di aver tentato più ...