Scuola | Salvini | governo fa per Sud | fatti più forti polemiche

Matteo Salvini - i centri sociali fanno irruzione nella Scuola della Lega a Napoli : I "democratici" dei centri sociali assaltano la scuola di formazione della Lega. accade a Napoli, dove i dirigenti della Campania e del Sud del Carroccio si sono riuniti all'Hotel Ramada. Per l'occasione gli antagonisti hanno tentato di sfondare le porte e interrompere il summit con striscioni e cor

Luxuria a Scuola parla di transgender - Pillon : «Inaccettabile» L'ex deputata : «Salvini indottrina?» : Non vorrei un mondo con più gay - ha concluso - ma un mondo dove i gay non debbano più subire episodi di bullismo, violenze e discriminazioni».

Scuola - vicepremier Salvini a gamba tesa sulla questione droga : Il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di una visita a Cagliari, ha confermato l’impegno e la volontà del Governo nel mettere in atto maggiori controlli nelle scuole contro lo spaccio degli stupefacenti, controlli operati dalle Forze dell’ordine. Un impegno che si vuole intensificare, soprattutto alla luce dei risultati del progetto “Scuole sicure”. Salvini a Cagliari, durissime dichiarazioni sul problema ‘droga a ...

Grembiule a Scuola - presidi a Matteo Salvini : “Favorevoli - ma la decisione spetta a noi” : L'Associazione Nazinale presidi commenta la proposta del ministro degli Interni Matteo Salvini: "Siamo anche favorevoli alla divisa o alle tute per le medie e superiori, purché la cosa non venga normata da una legge ma sia presa come decisione dal Consiglio d'istituto, sentiti i genitori, e dal collegio dei docenti così come sancisce l'autonomia scolastica".Continua a leggere

Matteo Salvini vuole reintrodurre la divisa a Scuola : ‘Un’occasione di parità’ : Il ministro dell’interno Matteo Salvini vuole reintrodurre l’impiego della divisa a scuola ritenendola ‘un’occasione di parità’. L’uniforme scolastica si usa sempre meno, ma presto potrebbe essere reintrodotta negli istituti scolastici di tutta Italia. “Almeno alle scuole elementari rimettere il grembiule farebbe bene ai bambini ed eviterebbe simboli di diversità” queste le parole di Salvini ...

Matteo Salvini alla Scuola di politica della Lega - DIRETTA : Il leader della Lega Matteo Salvini interviene alla scuola di politica della Lega a Milano. Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac nel 1979 a Milano in una sparatoria in cui lui stesso perse l'uso delle gambe interviene alla ...

Vincenzo Pepe insegna Politica Ambientale alla Scuola di formazione politica della Lega : al tavolo Matteo Salvini - Armando Siri e Giancarlo ... : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

Lucano in una Scuola per attaccare Salvini : "Un cristiano non lo vota" : La scuola reggina è invece diventata una tribuna politica. Probabilmente la responsabilità di quanto accaduto è anche della preside del Panella-Vallauri, Anna Nucera, che è anche assessore all'...

A casa di Steve Bannon : «Nella mia Scuola formerò agenti del populismo Salvini e Di Maio? Ottimi» : Ci sarà una fusione di cultura, storia, economia, comprensione di media e social media, per creare agenti di cambiamento più tradizionalisti. Ho due modelli: la scuola post-laurea di Marion Marechal ...

Salvini - ultime notizie 18/12 : “La mia opinione sulla Scuola” : Matteo Salvini è stato ieri ospite sulla piattaforma studentesca Skuola.net, dove ha parlato della sua idea di scuola e di quelle che saranno le novità pronte sul tavolo per i futuri anni scolastici. Molte sono state le tematiche affrontate. Salvini: Dall’autogestione ai compiti per le vacanze Il Ministro dell’Interno ha espresso il suo favore nei confronti dell’autogestione, ricordando i suoi 15 anni e gli scioperi a cui fin ...