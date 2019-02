Scoperto rarissimo asteroide in orbita molto vicino al Sole

vanityfair

: RT @vitcastagna: Corso professionale Ferpi su Agility Management. Relatori: “moneta buona, scaccia moneta cattiva, c’è ne molto bisogno in… - 71_fedebond : RT @vitcastagna: Corso professionale Ferpi su Agility Management. Relatori: “moneta buona, scaccia moneta cattiva, c’è ne molto bisogno in… - ItaliaStartUp_ : Uno strano e rarissimo asteroide di Atira è stato scoperto vicino al Sole: di cosa si tratta -… - GiulianaDaniel2 : RT @vitcastagna: Corso professionale Ferpi su Agility Management. Relatori: “moneta buona, scaccia moneta cattiva, c’è ne molto bisogno in… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Le Geminidi stelle cadenti d'invernoLe Geminidi stelle cadenti d'invernoLe Geminidi stelle cadenti d'invernoLe Geminidi stelle cadenti d'invernoLe Geminidi stelle cadenti d'invernoLe Geminidi stelle cadenti d'invernoLe Geminidi stelle cadenti d'invernoLe Geminidi stelle cadenti d'invernoÈ une standoal. È il corpo celeste piùmai osservato intorno alla nostra stella. La suaè più ravvicinata rispetto a quella di Venere, il secondo pianeta più interno del Sistema Solare. Lo dice uno studio pubblicato sulla rivista Publications of the Astronomical Society of the Pacific da un gruppo del California Institute of Technology (Caltech) americano, coordinato dall’astronomo Quanzhi Ye.Chiamato 2019 AQ3, l’è stato osservato per la prima volta il 4 gennaio e, secondo i primi calcoli degli astronomi, impiega solo 165 giorni a ...