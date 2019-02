Sardegna | pastori in piazza per prezzo del latte | blocchi stradali | assalto a caseificio

Sardegna : continua la protesta dei pastori per il prezzo del latte : Da diversi giorni in Sardegna è iniziata una protesta contro le industrie che pagano il latte munto dai pastori a soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. La pastorizia è uno dei settori economici principali di quest'isola e i pastori che, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ...