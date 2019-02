Roma | cade albero a Corso Trieste

Roma - cade un pino davanti a un liceo : danni a 2 auto e recinzione : Un grande pino è caduto in strada a Corso Trieste a Roma, davanti al liceo classico Giulio Cesare. Sul posto una Squadra di vigili del fuoco con un’autogru dei vigili del fuoco. Nella caduta, riferiscono i pompieri, l’albero ha colpito due auto parcheggiate, la recinzione del liceo e un tratto della condotta idrica dell’Acea. Non risultano persone coinvolte. Al momento la strada e’ chiusa al passaggio di veicoli e ...

Spari a Roma - la fidanzata di Manuel : "L'ho visto cadere - mi ha detto di chiedere aiuto" : Martina, 16 anni, quella notte era con il giovane nuotatore colpito per sbaglio fuori da un pub a Roma. La ragazzina sentita per la quarta volta dagli inquirenti. "Ero con lui, ho temuto che fosse morto"

L'accademia milanese NABA apre a Roma - e su LinkedIn cerca un direttore - : ... considerato il tipo di mansioni che dovrà andare a svolgere " è infatti richiesta una laurea in Economia, Economia aziendale, Arte o Design , elencate proprio in questo ordine, , avere maturato un'...

Moda : AltaRoma - studenti Accademia Koefia reinterpretano esprit anni '70 : Roma, 23 gen. (Labitalia) - Aprile 1970: i Beatles annunciano il loro scioglimento con la pubblicaz[...]

'Get Back' - l'Accademia Koefia sfila a Roma il 26 gennaio : Simbolicamente la fine un'epoca, ma anche il passaggio al decennio successivo che avrebbe scardinato ulteriormente i canoni estetici e culturali della società, la cultura, la politica, la musica e la ...

L'Accademia Bizantina inaugura con Bach i concerti della Filarmonica Romana : Il primo si presenta in un recital solistico il 14 febbraio con Ba-Rock , un viaggio nel mondo sonoro del violoncello ma anche un viaggio nel tempo, da Bach fino ai Nirvana per scoprire le ...

Basket - A2 : la Virtus Roma cade a Cassino - Bergamo in testa da sola : TORINO - Non sono bastate le indicazioni e le precauzioni di Piero Bucchi. La Virtus Roma cade nel più classico dei testacoda, sorpresa 92-86 in casa dell'ultima in classifica, a Cassino. Una squadra ...

‘Garincia’ - nel Romanzo di Jvan Sica gli anni Romani (e decadenti) della più forte ala destra di sempre : Quella di Manoel Francisco dos Santos è una storia fatta di molte luci e ancor più ombre. È la favola di un bambino fragile, a cui la poleomelite ha regalato una gamba più corta e un curioso soprannome: Garrincha. Ma è anche la leggenda di un campione che ha saputo vincere due Mondiali al fianco di Pelé prima di lasciarsi consumare dall’alcol e dai propri fantasmi. A raccontarla è Jvan Sica, blogger, autore teatrale e sceneggiatore con il ...

Roma - inseguito dalla polizia cade e sbatte la testa : muore ladro : Il malvivente stava scappando in un terreno di campagna dopo aver perso il controllo di un'auto precedentemente rubata

