Pd al minimo storico

(Di sabato 9 febbraio 2019) Secondo il settimanale sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera il Pd segna un preoccupante calo, raggiungendo il 16,1%, in calo dello 0,8%, toccando il suoLa Lega si conferma al primo posto con il 34,4% delle preferenze, ma risulta in flessione di 1,4%; segue il M5, stabile al 25,4%. Forza Italia con l'8,1% ècin crescita di un punto. +Europa al 4,2% e Fratelli d'Italia 3,6%, uniche intorno o oltre la soglia di sbarramento in vista delle europee. Tutte le altre fuori.L?altro dato significativo è l'area dell'astensione e dell'indecisione:42,5%, con una preoccupante distanza dal voto di giovani e donne che penalizza in particolar modo Pd e Cinque stelle.