' L' uomo che cura l' Alzheimer coi giardini'

Il primo cheerleader? Era un uomo e stava sugli spalti : Si chiamava Johnny Campbell ed era uno studente. Il 2 novembre del 1898 inventò il cheerleading, l’arte del tifo. Fu il primo a dirigere il tifo organizzato. Dopo di lui l’università del Minnesota, dove il ragazzo aveva cominciati, organizzò una squadra di sei studenti maschi che usarono i suoi cori. Niente donne dunque i primi cheerleader erano tutti uomini. Solo nel 1923 arrivò la presenza femminile che è diventata predominante e gli ...

Chi è David J. Pecker - l’uomo che ha ricattato Jeff Bezos : David J. Pecker. (foto: Francois Durand/Getty Images) La sua buona stella non è riuscita a proteggerlo. Nei giorni scorsi anche Jeff Bezos è stato ricattato. La minaccia recitava più o meno così: “O il tuo giornale smette di indagare sui problemi finanziari del National Enquirer e del suo editore, o noi pubblichiamo alcune tue foto private”. Il fondatore di Amazon ha denunciato il fatto con un lungo post su Medium. “Nei giorni scorsi mi è ...

L'uomo millenario - trovato scheletro di 3000 anni fa : I Medi raggiunsero il loro maggior splendore con il Re Ciassare nel V secolo A.c che i Medi divennero un' organizzazione politica molto potente conquistando l'egemonia della penisola iranica I Medi ...

Sanremo 2019 - sul palco con Simone Cristicchi c’è Ermal Meta : “l’uomo che vuole essere salutato” : Vincitore della scorsa edizione del festival insieme a Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente“, Ermal Meta sale sul palco dell’Ariston per duettare con Simone Cristicchi. Nato a Fier, in Albania, si è trasferito a Bari quando aveva 13 anni. Un rapporto burrascoso con un padre violento, Ermal ha iniziato la sua carriera artistica insieme alla band La fame di Camilla, per poi proseguirla da solista. Amatissimo da un ...

La commovente lettera di un papà all’uomo che ha intrattenuto la sua bimba : Non è facile viaggiare, per un genitore coi bimbi piccoli. Soprattutto se quel genitore è single (o comunque viaggia solo). Si ha sempre il timore che il bambino faccia dei capricci, che si annoi, che dia fastidio agli altri viaggiatori. Ed ecco dunque che ci si inventa tutta una serie di attività per tenerlo occupato. Talvolta, però, un aiuto arriva da chi meno ce lo si aspetta: uno sconosciuto che, in aeroporto, si trasforma in una dolcissima ...

Sanremo 2019 - che cosa accade all’Ariston? Tra fatti e “si dice che” : avvistato l ‘uomo Gatto in sala stampa. Bisio? Sarebbe deluso è infastidito : Il Festival di Sanremo è arrivato al giro di boa, gli ascolti seppur in calo possono essere considerati positivi e sufficienti per rifiatare. cosa accade all’Ariston? cosa raccontano per le strade della città? Voci, indiscrezioni e retroscena. Veri o falsi ma soprattutto è un FATTO o SI dice? Le polemiche sono un FATTO, hanno preceduto il debutto e si muovono sotto traccia in questi giorni. Quello che doveva essere il Festival più ...

Londra - venduto all’asta per 160mila euro lo slittino della pazza missione di Shackleton che portò l’uomo all’estremo sud del mondo : Sono poco più di tre metri di traverse di legno e cinghie metalliche. Ma sono state vendute oggi al prezzo record di 143.750 sterline, equivalenti a circa 163.544 euro, a un anonimo acquirente, tanto misterioso quanto romantico. Già, perché all’asta da Bonhams, a Londra, non è finita una vecchia slitta qualsiasi. Se potesse parlare, infatti, questa slitta racconterebbe di un’impresa folle e leggendaria: una marcia antartica di oltre cento ...

L'uomo che camminerà su Marte oggi ha 5-6 anni : L'uomo o la donna che "per primo metter piede sul Pianeta rosso un bambino che oggi ha 5-6 anni". Il primo passo per portare la razza umana pi in l nello spazio sar con una base orbitante intorno ...

Sardegna : si è tolto la vita in carcere l’uomo che prese a roncolate la moglie : I sensi di colpa l’hanno sopraffatto. E ieri mattina, Antioco Tardini, 67 anni, originario di Sant’Antioco, si è tolto la vita in una cella del carcere di Uta. Con una sorta di corda ricavata da indumenti e lenzuola. l’uomo, lo scorso luglio, aveva cercato di uccidere la moglie, Maria Teresa Garia, anche lei 67enne e di origini sarde, da cui si stava separando. La donna si era salvata per miracolo dalla furia del marito, che ieri mattina è stato ...

Carlos Henrique Raposo - l'uomo che finse di essere un calciatore per 20 anni : Quando pensiamo ad una vita dedicata al calcio ci vengono subito in mente i nostri beniamini, come Messi e Cristiano Ronaldo, o le bandiere di casa nostra, come Del Piero, Totti o Zanetti. La storia di Carlos Henrique Raposo, però, è affine a questi grandi campioni soltanto per il tempo trascorso nell'ambito calcistico, 20 anni, ma assolutamente estraneo in quanto a prestazioni di rilievo. Raposo non sapeva giocare a calcio e non ha giocato a ...

Giorgia Meloni - schiaffo a Luigi Di Maio : "Altroché reddito ai poveri - quest'imprenditore è un grande uomo" : "Non voglio morire con i soldi in banca, voglio aiutare il territorio". Vinicio Bulla, imprenditore di Caltrano, sull'Altopiano di Asiago, ha quasi ottant'anni e ha dedicato la sua vita alla sua azienda, Rivit Spa, e ai suoi 150 dipendenti. I suoi risparmi personali, riporta il Messaggero, sono "co

Sanremo 2019 - " per fortuna che Clauio Bisio era anti-razzista". L'uomo di Salvini e la vergogna in diretta : "Per fortuna che era anti-razzista". Su Sanremo la bomba-migranti la sgancia Luca Morisi, addetto social di Matteo Salvini, che ascolta il monologo di Claudio Bisio e poi attacca su Twitter. Leggi anche: "Due coccodrilli e un orango tango...". Brutto sospetto su Baglioni e Favino: attacco politico?

L’uomo che fa il bucato delle star : Hans-Jürgen Topf si è inventato un lavoro necessario ma che nessuno voleva fare, e che richiede – tra le altre cose – di «togliere il rock» dai pantaloni dei cantanti