Le smart tv sono stupide

Vivismart : i ragazzi possono cambiare lo stile di vita : Meno cibo-spazzatura, più sport. I bambini imparano in fretta a migliorare lo stile di vita, se i concetti sono semplificati e veicolati loro mediante giochi e laboratori. Lo dimostra il primo bilancio di ViviSmart, il ...

Allo smartphone gli italiani sono incollati a Youtube - Whatsapp e Facebook : (Foto: We Are Social) Abitudinari, amanti di Youtube e Whatsapp, con qualche speranza. Gli italiani online trascorrono ancora quasi due ore al giorno sui social media e sempre di più da mobile, tanto che persino l’ecommerce da smartphone comincia a fare meno paura. Molti gli spunti che arrivano dalla lettura del Digital 2019, il report lanciato dall’agenzia creativa We Are Social insieme alla piattaforma per il social media ...

Tapparelle smart e Sonoff : quale acquistare e come installarlo : Viviamo in un mondo fatto di sensori ed intelligenza artificiale. Portare queste tecnologie in casa può però rivelarsi molto costoso se ci si rivolge a professionisti. Rendere luci, prese o Tapparelle Smart può rimanere un sogno leggi di più...

Allo smartphone gli italiani sono incollati a Youtube - Whatsapp e Facebook : (Foto: We Are Social) Abitudinari, amanti di Youtube e Whatsapp, con qualche speranza. Gli italiani online trascorrono ancora quasi due ore al giorno sui social media e sempre di più da mobile, tanto che persino l’ecommerce da smartphone comincia a fare meno paura. Molti gli spunti che arrivano dalla lettura del Digital 2019, il report lanciato dall’agenzia creativa We Are Social insieme alla piattaforma per il social media ...

5 modi in cui possono spiarti con lo smartphone : Condividendo i dati degli allenamenti A inizio 2018 Strava , tra le piattaforme di condivisione di "tracce" di allenamenti più celebri e utilizzate al mondo, è finita nell'occhio del ciclone perché, ...

Quali smartphone pieghevoli sono in arrivo nel 2019 : Ci sono stati smartphone con i lati che si strizzano, quelli con lo schermo curvo, con il notch e con il buco. Adesso ci si prepara all'infornata dei dispositivi pieghevoli. Ecco chi ci sta lavorando e chi è già pronto al lancio. Royole FlexPai: il primo Il primo è stato di un marchio non molto conosciuto: FlexPai di Royole, lanciato alla fine di ottobre scorso, si presenta come una via di mezzo tra smartphone e tablet. Si piega in due, ...

IKEA ad agosto inizierà a vendere i suoi smart speaker Sonos : IKEA si appresta ad entrare nel settore degli altoparlanti smart e da agosto inizierà a vendere device di questa categoria realizzati con Sonos L'articolo IKEA ad agosto inizierà a vendere i suoi smart speaker Sonos proviene da TuttoAndroid.

I dati di fitness tracker e smartwatch non sono precisi : sulle calorie abbondano fino all’88% : Che i dati sull'attività fisica e le calorie consumate dei tracker "da polso" non fossero il massimo dell'affidabilità, in fondo, lo sapevamo già L'articolo I dati di fitness tracker e smartwatch non sono precisi: sulle calorie abbondano fino all’88% proviene da TuttoAndroid.

Le Nike Adapt BB sono 'smart' e si allacciano da sole : Nello sport, le esigenze delle scarpe sono in continua evoluzione. Il piede aumenta fino a mezzo numero a causa del carico durante il gioco, le Adapt BB regolano l'allacciatura di conseguenza. ...

Nike Adapt BB sono scarpe da basket smart con sistema di chiusura automatico - ricarica wireless e app : Le Nike Adapt BB sono le nuove scarpe smart da basket appena lanciate dal popolare produttore di abbigliamento sportivo. Ecco le loro feature L'articolo Nike Adapt BB sono scarpe da basket smart con sistema di chiusura automatico, ricarica wireless e app proviene da TuttoAndroid.

Le smart city sono una manna per gli insetti impollinatori : Cemento e smog non sono certo amici degli animali, insetti compresi. Eppure, come ha dimostrato un gruppo di scienziati dell’università di Bristol, non tutti i punti di una città sono malsani per quanto riguarda il fenomeno dell’impollinazione. Gli insetti come le api infatti, spiegano i ricercatori, trovano nei giardini residenziali e negli orti urbani un ambiente particolarmente favorevole al processo, sia per le quantità che per ...

[L'analisi] Lo smartworking continua a crescere : ecco quanti sono i lavoratori italiani agili e come si sentono : Seppur lentamente anche in Italia cresce lo smartworking, ovvero il lavoro agile, come denominato nella legge 81 del 2017 che lo ha ufficialmente introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento ...

Wind smart 40 Fire e Flash sono nuove offerte non per tutti da 4 - 99 euro al mese : Wind lancia le due nuove offerte winback e operator attack Wind Smart 40 Fire e Wind Smart 40 Flash, che includono minuti illimitati e 40 GB a partire da 4,99 euro al mese. L'articolo Wind Smart 40 Fire e Flash sono nuove offerte non per tutti da 4,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Gli smartphone con riconoscimento facciale non sono tutti uguali - la tecnologia può fare la differenza sulla sicurezza : Oltre all’impronta digitale, molti dei moderni smartphone offrono all’utente la possibilità di usare il riconoscimento facciale per sbloccare il sistema. Un sistema sdoganato dal Face ID di iPhone X e ormai implementato su moltissimi modelli. In passato sono stati in molti a instillare dubbi sull’effettiva efficacia di questo metodo di sblocco, e alcuni casi di errore sono emersi con test ad hoc, anche molto ...