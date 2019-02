Macron snobba Salvini - è Gelo tra Italia e Francia : Tra Francia e Italia la tensione resta ai livelli massimi e per ora i tentativi di ricucire sembrano cadere nel vuoto: d'altronde lo strappo - il ritiro dell'ambasciatore francese per la...

Gelo Italia-Francia - intervengono Conte e Mattarella : I rispettivi Presidenti, Vincenzo Boccia e Geoffroy Roux de Bezieux inviano una lettera al Capo della Repubblica francese e al premier italiano in cui spiegano che " l'economia vuole unire ciò che la ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : il trionfo al Gelo della Norvegia di Johannes Boe - l’Italia chiude ottava : Nel gelo di Canmore (Canada) tutto come previsto. La staffetta maschile è territorio di conquista della Norvegia in questa settima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon sulle nevi canadesi. La formazione scandinava, come da pronostico, si è imposta davanti alla Francia (+1’10″4) e alla Russia (+1’48″4). Una prova sontuosa quella del quartetto nordico che si è potuto permettere una chiusura in completo rilassamento di ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : Norvegia favorita per trionfare nella staffetta maschile del Gelo - Italia per stupire : Il quesito è il seguente: si gareggerà o non si gareggerà a Canmore (Canada), sede di questa gelida tappa di Coppa del Mondo di Biathlon? La domanda sorge spontanea, per citare un’espressione caratteristica di Antonio Lubrano mai tanto adatta al caso trattato. Sì perché nella cittadina dell’Alberta, a 81 chilometri a ovest di Calgary, fa veramente freddo. Le previsioni parlano di range di temperatura dai -22°C ai -28°C. Condizioni ...

Dopo 70 anni di matrimonio ex bellezza di Miss Italia divorzia dal marito : troppo Geloso : I due si erano conosciuti nel lontano 1945 e nel 1948 erano convolati a nozze. Dopo tre figli e una esistenza che pareva trascorrere serena, in tarda età lui è diventato sempre più geloso arrivando a continue scenate anche in pubblico. Un comportamento che a un certo punto lei ha deciso di non accettare più.Continua a leggere

Meteo - in arrivo weekend di Gelo su tutta Italia : neve al Nord e pioggia e vento al Sud : Domenica di cattivo tempo su tutta Italia: secondo le previsioni di domenica 3 febbraio, ci sarà ancora neve abbondante al Nord e pioggia e vento al Sud. Le regioni in cui la situazione è da tenere sotto controllo sono in particolare Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Lazio.Continua a leggere

Maltempo - Gruppo FS Italiane : confermati i Piani neve e Gelo nelle regioni del Nord : Il Gruppo FS Italiane ha attivato, per la giornata di oggi, sabato 2 febbraio, la fase di preallerta dei Piani neve e gelo in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Trentino-Alto Adige. L’offerta ferroviaria è attualmente confermata su tutte le linee, sia sul fronte del trasporto regionale sia su quello a media e lunga percorrenza. I servizi commerciali potranno essere adeguati in base all’evoluzione delle condizioni meteo. Il Gruppo FS ...

Meteo - neve e Gelo sul centro Italia : Maltempo e neve sull'Italia. Sono in atto forti nevicate sulle zone centrali della Toscana in particolare sulla provincia di Siena e nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, ...

Missione italiana in Afghanistan. Sul ritiro resta il Gelo fra Moavero e Trenta : L’incomunicabilità tra due ministri, della Difesa e degli Esteri, è conclamata. Elisabetta Trenta ha infatti avviato il ritiro dall’Afghanistan, pur con i primi passaggi tecnici interni al suo ministero, e Enzo Moavero non era stato neppure interpellato. Del suo sbigottimento, e del balbettio davanti ai giornalisti due giorni fa, ha dato conto una ...

Sei Nazioni 2019 - verso Scozia-Italia. Luca Morisi : “Concentrati al 100% sui dettagli”. AnGelo Esposito : “Onorare la maglia è un obiettivo” : L’Italia si avvicina a grandi passi all’esordio nel Sei Nazioni 2019, la nostra Nazionale di rugby affronterà la Scozia sabato 2 febbraio (ore 15.15): gli azzurri cercheranno il colpaccio a Murrayfield contro gli agguerriti padroni di casa, si preannuncia una partita particolarmente complicata per i ragazzi di Conor O’Shea che però vogliono fare bella figura in trasferta col desiderio di incominciare la stagione nel miglior ...

Meteo - il Gelo invade l'Italia nei giorni della merla : neve anche in pianura : I tre giorni della merla portano il gelo sull'Italia. Vesuvio imbiancato dalla cima fino alle quote più basse: ecco come si presenta, questa mattina, il vulcano più famoso al mondo a chi lo guarda da ...

«Militari italiani via dall'Afghanistan». Annuncio della Difesa - Gelo Lega : Non solo Tav e caso Diciotti: il duello elettorale tra Cinque Stelle e Lega si sposta anche sul fronte afghano, alimentando nuove tensioni nella maggioranza. L'Annuncio della valutazione del...