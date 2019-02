Foggia | a 9 anni muore strangolato da una corda A dare l’allarme il fratellino

Dramma a Foggia - il piccolo Michele muore strangolato a 9 anni mentre gioca nel box di casa : A lanciare l'allarme è stato il fratellino più grande, un ragazzino di soli 14 anni che ha assistito alla sconvolgente scena ed è andato a chiamare i parenti. Il bambino pare stesse giocando da solo all’interno di un garage della casa di campagna quando si è consumata la tragedia. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.Continua a leggere

Foggia - spara al cinghiale ma uccide il compagno di caccia : la vittima aveva 57 anni : L'incidente nelle campagne di Apricena: la vittima lavorava come falegname. L'uomo che ha sparato, un 59enne, è indagato a piede libero per omicidio colposo. Le indagini sono condotte dai carabinieri

Foggia - rivenditore di pneumatici evade 30 milioni in due anni : arrestato : Sequestro di beni per 13 milioni a un 39enne di Cerignola che riusciva a praticare prezzi di vendita al pubblico nettamente vantaggiosi grazie alla sistematica evasione delle tasse

PRIMAVERA Lazio-Foggia 5-0 : manita biancoceleste alla prima del 2019. Capanni-Nimmermeer - intesa vincente : Enna LA CRONACA 90 Triplice fischio: la Lazio batte il Foggia 5 a 0. 85 Foggia in dieci, espulso capitan Cavallini. 84 Quinto gol biancoceleste con Cerbara! Flipper in area di rigore del Foggia, poi ...

Foggia - tragico schianto : auto tranciata in due - muoiono giovani di 17 e 15 anni : Una vera e propria tragedia quella verificatasi nelle scorse ore nella provincia di Foggia, esattamente nel piccolo comune di Cerignola, che riguarda purtroppo la morte di due giovani ragazzi. Già, perché sulle strade del paesino pugliese si è verificato un incidente che si è poi rivelato mortale: un terribile impatto che ha letteralmente tranciato l'auto sulla quale viaggiavano i due giovanissimi. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Foggia - Ford contro un palo : morti Aurora e Agostino - avevano 15 e 17 anni. Arrestato il giovane alla guida : Aurora Traversi, di 15 anni e Agostino Antonacci, di 17, sono morti e un?altra giovane è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via dei...

Foggia - Ford contro un palo : morti Aurora e Agostino - avevano 15 e 17 anni. Arrestato il giovane alla guida : Aurora Traversi, di 15 anni e Agostino Antonacci, di 17, sono morti e un?altra giovane è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via dei...

Luca - promessa del calcio - morto in campo a 14 anni : “Il Foggia ha un tifoso in paradiso” : Il papà di Luca Campanaro, giovane promessa del calcio morto in campo a 14 anni in seguito allo scontro con un avversario, ha scritto al Foggia calcio, la squadra del cuore del figlio, affinché potessero dedicargli un pensiero: "Sarebbe felicissimo di ricevere un piccolo regalo da parte dei suoi beniamini. Grazie a Luca, hanno un tifoso in più in paradiso".Continua a leggere

Angoscia per Checco - scomparso da Foggia : “Ha solo 15 anni” : Francesco Pio Tomaiuolo, 15 anni, è scomparso ieri a Foggia. Il ragazzo ha detto a sua madre che sarebbe uscito per incontrare alcuni amici, ma da loro non è mai arrivato. Da allora il suo telefonino risulta spento. L'appello di mamma Anna ai concittadini: "Aiutate una povera madre disperata a ritrovare il figlio".Continua a leggere

Foggia - incidente stradale : Antonio muore a 27 anni - il sindaco spegne le luminarie : Una vera e propria tragedia, l'ennesima nella quale purtroppo a perdere la vita è un giovane ragazzo, questa volta a causa di un incidente stradale, si è verificata nella provincia di Foggia, precisamente nel piccolo comune di Apricena. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, quando davanti ad un supermercato del posto, un'automobile e una moto, guidata dal ventisettenne Antonio Bonfitto, ...