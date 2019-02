Debito italiano - sono le banche francesi i più importanti creditori esteri : È sufficiente guardare il ruolo delle banche francesi nella nostra Penisola per capire che non è auspicabile incrinare il rapporto tra i due Paesi. Anche perché già c’è il rallentamento economico italiano a frenare gli investimenti e l’appetibilità dello Stivale...

Alert Capital Economics : tra dieci anni Debito italiano oltre il 145% del PIL : Per prevenire l'aumento del rapporto debito/PIL l'economia italiana ha bisogno di crescere molto più rapidamente di quanto non ha fatto nell'ultimo decennio ma ci sembra alquanto improbabile che ...

Tria : vi spiego perché Debito italiano è sostenibile : ... il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è convinto che l'Italia sia lontana dal rischio insolvenza. In una recente lectio magistralis tenuta alla Columbia University di New York, il titolare di ...

Tria a New York : "Investimento su Debito italiano conveniente e sicuro" : Ci sono tutte le condizioni per una ripresa dell'economia italiana" . Per quanto riguarda gli investimenti, il Ministro esorta a combattere il pessimismo anche in quel campo, poiché i dati convincono ...

Tria - Debito italiano è un buon affare : 19.45 "Credo che il nostro debito sia un buon affare, ha rendimenti buoni e viene riconosciuto come un debito sicuro una volta dissipati i dubbi sulla nostra partecipazione all'Unione monetaria europea, mai messa in discussione". Così il ministro dell'Economia, Tria, commentando l'andamento dei titoli di stato. Alla vigilia dei nuovi dati sul Pil: "Anche se si arriverà alla famosa contrazione di 0,1% e quindi a una recessione tecnica non ...

Tria : Debito italiano alto ma sostenibile - nessun problema sistemico per le banche : L'« elevato debito pubblico » che pesa sull'Italia è «un'eredità del passato» ma è « totalmente sostenibile ». Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel suo discorso al Peterson Institute for International Economics, un think tank con sede a Washington, usa toni rassicuranti sulla sostenibilità del debito nazionale e ...

Debito pubblico - Commissione Ue : “Quello italiano nel 2029 sarà al 146 - 5% del pil se Paese non cambia politiche” : Se l’Italia non cambia rotta il Debito pubblico aumenterà dal 130,1% del pil nel 2020 al 146,5% del pil nel 2029. Lo sottolinea il rapporto sulla sostenibilità di bilancio del 2018 pubblicato dalla Commissione europea in una simulazione che stima, Paese per Paese, l’andamento del Debito a politiche costanti. In questo scenario, 21 Paesi membri dell’Ue vedrebbero calare il rapporto Debito/pil, in particolare Cipro, Malta, Austria, Germania, ...

Debito pubblico italiano - nuovo record a 2345 miliardi di euro : Arrivano nuovi importanti aggiornamenti in merito all'entità del Debito pubblico italiano, un dato che pone in evidenza come l'attenzione sui conti sia quanto mai attuale. Secondo quanto comunicato all'interno del nuovo bollettino della Banca d'Italia, nel mese di novembre si è infatti toccato un nuovo record negativo, mentre il Debito della P.A. è cresciuto di circa 10 miliardi di euro rispetto ad ottobre 2018. Il dossier redatto dai tecnici ...

Debito - il macigno non e' solo italiano. Tempesta perfetta in vista? : Nella migliore delle ipotesi, se il rialzo dei tassi e' graduale, si assiste ad un calo controllato dei consumi e quindi dei profitti delle aziende, l'economia prosegue lungo la curva discendente del ...

Carige - per proteggere il Debito italiano serve una banca nazionale di sviluppo : Al di là delle strumentali polemiche politiche sul caso Carige, il vice-presidente del Consiglio Luigi Di Maio ha perfettamente regione su un punto fondamentale: in Italia abbiamo bisogno come l’acqua di una banca pubblica di sviluppo, ovvero di una banca la cui attività creditizia sia indirizzata non solo al profitto ma al finanziamento di progetti infrastrutturali e produttivi di carattere strategico e di particolare importanza per lo ...