Bambini geniali | come riconoscerli e perché sono difficili da gestire

(Di sabato 9 febbraio 2019) Non è sempre facile riconoscere un bambino con un’intelligenza sopra la media. Per capire se si ha a che fare con un piccolo genio, infatti, l’unica certezza la offre il test per il QI (Quoziente Intellettivo): si parla di bimbi ad alto potenziale cognitivo quando questo è compreso tra 121 e 129, di bimbi plusdotati quando supera il 130. A questa elevata intelligenza, però, si accompagna spesso un comportamento difficile: il bambino plusdotato può avere problemi di integrazione a scuola, e – consapevole di essere “diverso” – far di tutto per mascherarlo, commettendo di proposito errore anchi banali, che lo facciano apparire un bimbo e uno studentetutti gli altri.Non basta però il quoziente intellettivo, per far di lui un piccolo genio. Deve avere un pensiero creativo, saper produrre nuove idee, amare la complessità, uscire dagli schemi, ...