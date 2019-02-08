Traffico Roma del 08-02-2019 ore 14 | 30

Traffico Roma del 08-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER INCIDENTE CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA LAURENTINA ALTEZZA VIA ACHILLE CAMPANILE DIREIZONE RACCORDO ANULARE E IN VIA CASILINA NEI PRESSI DELLA STAZIONE METRO BORGHESIANA INCIDENTE ...
Smog Roma : il 10 febbraio la 4ª domenica ecologica - blocco del Traffico in fascia verde : Per il 10 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Virginia Raggi, ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della quarta domenica ecologica. Inoltre, si registra una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti. L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO I DIREZIONE FIUMICINO SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E IL CENTRO RAI, DOVE LO RICORDIAMO IL Traffico VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE. RALLENTAMENTI PER LAVORI ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO I DIREZIONE FIUMICINO SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E IL CENTRO RAI, DOVE LO RICORDIAMO IL Traffico VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE. RALLENTAMENTI PER LAVORI ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PARTICOLARMENTE INTENSO IL Traffico SUL QUADRNTE NORD DELLA CAPITALE: CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE, TRA LA DIRAMAZIONE NORD E VI TIBURTINA SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA PRENESTINA A VIA TIBURTINA CODE ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PARTICOLARMENTE INTENSO IL Traffico SUL QUADRNTE NORD DELLA CAPITALE: CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE, TRA LA DIRAMAZIONE NORD E VI TIBURTINA SI RALLENTA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA PRENESTINA A VIA TIBURTINA CODE ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA GLI SVINCOLI PRENESTINA E TIBURTINA E DA VIA DI BOCCEA A VIA DEL PESCACCIO. Traffico INTENSO E RALLENTATO SULL’ULTIMO TRATTO DELLA Roma FIUMICINO E ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CAPITALE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO SULLA VIA SALARIA Traffico ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CAPITALE CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE VERSO SAN GIOVANNI SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DA BATTERIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO SULLA VIA SALARIA Traffico ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 07:50 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI VIE DI ACCESSO ALLA CITTÀ IN MODO PARTICOLARE SULLA SALARIA E SULLA FLAMINIA DOVE SI SEGNALANO CODE, RISPETTTIVAMENTE DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO, E DA LABARO A SAXARUBRA SULLA VIA TRIONFALE RALLENTAMENTI DA VIA IPOGEO DEGLI OTTAVI A VIA VICENZO CHIARUGI ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA. CODE SULLA VIA FLAMINIA PER RIDUZIONE DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DEL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO. CODE PER Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 07 FEBBRAIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 07-02-2019 ore 20:00 proviene da RomaDailyNews.
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDI’ 07 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE ANCORA CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA NOMENTANA E TUSCOLANA E POI PIU’ AVANTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA DISAGI AL Traffico ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE DALLA Roma FIUMICINO ALL’APPIA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA ...
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L’USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA E ANCORA DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA AURELIA. PER QUANTO RIGUARDA LA ...
Traffico Roma del 07-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA L’USCITA NOMENTANA E LO SVINCOLO LA RUSTICA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA E ANCORA DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA AURELIA. PER QUANTO RIGUARDA LA ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 14 | 30
VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 14:30 (Di venerdì 8 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER INCIDENTE CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA LAURENTINA ALTEZZA VIA ACHILLE CAMPANILE DIREIZONE RACCORDO ANULARE E IN VIA CASILINA NEI PRESSI DELLA STAZIONE METRO BORGHESIANA INCIDENTE ANCHE IN CENTRO IN PIAZZA DI PORTA METRONIA, DIFFOCLTA’ DI TRANSITO ALL’INCROCIO CON VIA DRUSO Traffico INTENSO CON CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI FILE CHE RITROVIAMO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, OGGI SCIOPERO NAZIONALE DI 8 ORE DEL PERSONALE TRENITALIA. TRENI A RISCHIO FINO 17.00. NEL CORSO DELLO ...
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_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Teramo Ovest (Km 157) e A24 Svincolo Val Vomano (… - LuceverdeRoma : RT @LuceverdeRadio: ???[AGG] TRAFFICO BLOCCATO tra Teramo Ovest e Val Vomano > Roma ATTENZIONE INCIDENTE IN GALLERIA #luceverde #Abruzzo h… -
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