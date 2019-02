Sci | anche Stenmark per ultima gara Lindsey Vonn

Dopo mesi di silenzio Fausto Brizzi rilaScia un’intervista : “Non sono un santo - ma neanche un orco”. Leggi l’intervista : Fausto Brizzi, Dopo ben 14 mesi di silenzio da quel servizio delle Iene, in cui varie attrici lo accusavano di molestie sessuali, ha parlato, per la prima volta, in una lunga intervista rilasciata a... L'articolo Dopo mesi di silenzio Fausto Brizzi rilascia un’intervista: “Non sono un santo, ma neanche un orco”. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Baglioni e Sanremo - ma anche Rai - - un'unione destinata a durare. Ecco l'ordine di uScita dei duetti : La prima notizia è la mancata smentita da quanto anticipato da La Stampa oggi, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia. Resta infatti aperta la trattativa per avere il direttore artistico anche alla ...

Sci alpino - Seconda Prova discesa Mondiali 2019 : Dominik Paris fa sul serio ed è primo! Ottimo anche Innerhofer : Dominik Paris ha messo nel mirino anche la discesa libera dei Mondiali di Are. Dopo l’oro in superG, l’altoatesino punta ad una storica doppietta e dopo la Seconda Prova odierna le possibilità di centrarla sono tante. In una Prova sprint per le difficili condizioni del meteo (forte nevicata) e con la partenza abbassata a quella del supergigante, Paris ha realizzato il miglior tempo 52’54, prendendosi la prima posizione. Alle ...

Lavarsi e aSciugarsi le mani : non solo utile - anche indispensabile per la salute : Per prevenire la diffusione di germi e batteri le mani non vanno solo lavate adeguatamente, ma anche asciugate correttamente. Seguire una corretta igiene delle mani riesce a ridurre la diffusione ...

Anche la Commissione Ue “boccia” l’Italia : nel 2019 - creScita solo dello 0 - 2% : Il nostro Paese rischia «una recessione prolungata». Pesa soprattutto «l’incertezza delle politiche sulle condizioni di finanziamento del settore privato»

CreScita - Ue taglia stima Pil Italia a +0 - 2% nel 2019 : “Frena per calo investimenti”. Crollano anche Germania e Olanda : Nel 2019 il Pil Italiano “scenderà a +0,2%, considerevolmente meno di quanto anticipato” nelle previsioni autunnali (+1,2%): lo scrive la Commissione Ue nelle nuove stime sulla Crescita. La revisione, la più ampia in Ue, conferma l’Italia come fanalino di coda dell’Unione. “Tra i maggiori stati membri, revisioni al ribasso della Crescita sono state considerevoli” anche per “Germania e Olanda“. Il ...

"Le multinazionali? Nate quando le banche sposarono la Scienza" : Anche ad Anthony McCarten, scrittore, produttore, drammaturgo e sceneggiatore (alla terza candidatura agli Oscar, per Bohemian Rhapsody, dopo quella per La teoria del tutto e quella, come miglior film, per L'ora più buia), si è accesa una lampadina, quella notte del 1997. Dormicchiava sul suo divano a Los Angeles (città dove vive, anche se è neozelandese), guardava i Lakers in tv, lavorava al suo primo romanzo. Poi è finito su History Channel: ...

Pensione anticipata a quota 100 : uScita docenti e Ata anche prima dei 62 anni : docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) della scuola potranno andare in Pensione anticipata o in uscita con quota 100 anche prima della maturazione dei requisiti minimi previsti, purché l'età o i contributi vengano raggiunti entro la fine del 2019. E' questa la novità di oggi relativa alle pensioni anticipate secondo quanto riportato dalla circolare del ministero dell'Istruzione numero 4644 del 2019. La nota, rifacendosi ...

Gori - mancherà l'acqua nei comuni di Somma Vesuviana - Pagani - Castel Cisterna e BruSciano : Nelle giornate di mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 mancherà l'acqua in alcuni comuni della città metropolitana di Napoli e della provincia di Salerno, a causa di interventi tecnici manutentivi sulla rete della condotta regionale idrica della Campania. A comunicarlo è stata la società G.o.r.i. S.p.a., ente gestore delle risorse idriche in numerosi paesi campani. I comuni Comune di Pagani (provincia di Salerno): è prevista una temporanea ...

E Bisio è Scivolato anche sul Passerotto : Last but not least in una serata rattrappita e faticosa per Sanremo 2019, Claudio Bisio nel monologo della riabilitazione politica del divo Claudio Baglioni è scivolato anche sui miti scolpiti dell'augusto cantante. Intonando Sabato Pomeriggio l'ha datata al 1974. Errore, è dell'anno dopo. Sussulti sul divano di ben svegli ultracinquantenni che a quella canzone, ma nel '75, tengono legati adolescenziali ricordi amorosi. Ma come, ...

Sanremo 2019 - drammatica confessione di Baglioni a Giorgia : "Non so neanche se...". StriScia lo ha affondato : Il crollo nervoso di Claudio Baglioni, nascosto dall'ironia. Nel mezzo del duetto con Giorgia, il direttore artistico del Festival di Sanremo mostra i nervi scoperti delle ultime ore. Per una volta, la polemica con Matteo Salvini sui migranti passa in secondo piano. A farlo tremare sono i siluri par

Donald Trump vuole eliminare l'hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuScirci : Mettere freno all'epidemia di Aids negli Usa è fattibile. Ma occorre tanto impegno e un piano d'azione bel strutturato , e al momento non c'è,

Donald Trump vuole eliminare l’hiv entro il 2030. E potrebbe anche riuScirci : (foto: Getty Images) Durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione, il presidente Donald Trump ha espresso davanti al congresso degli Stati Uniti l’intenzione di fermare le infezioni da hiv nel Paese entro il 2030. Solita sparata? Non proprio. Secondo gli esperti statunitensi l’obiettivo è raggiungibile ma bisogna darsi da fare ampliando i programmi di cura, assistenza e prevenzione. Trump non è il primo presidente a ...

"Donna e chirurga - non laScio l'Italia. Anche qui ce la puoi fare" : Roma, 5 feb., AdnKronos, - di Chiara Moretti Ha il viso da bambina e la determinazione di una donna. "I pazienti restano perplessi. Non tanto perché non sono un uomo, ma perché sembro giovanissima. '...