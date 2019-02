Il nuovo trailer gameplay di World War Z ci ricorda di temere i vivi e combattere i morti

World War Z si mostra in un nuovo Gameplay Trailer : Saber Interactive ha pubblicato un nuovo Trailer che mostra il Gameplay frenetico e avvincente Players vs Players vs Zombies (PvPvZ) in World War Z, l’attesissimo gioco ispirato all’acclamato film d’azione della Paramount Pictures. nuovo Gameplay Trailer per World War Z Mentre la modalità classica co-op a quattro giocatori di World War Z ti mette faccia a faccia contro implacabili sciami di zombi, quella PvPvZ offre ...

John Shaft è tornato in un nuovo trailer! : Come specificato precedente, questo film debutterà nelle sale statunitensi il prossimo 14 giugno, ma sarà successivamente disponibile su Netflix in tutto il mondo . Se volete recuperare un film di ...

La trama di Sekiro : Shadows Die Twice è protagonista del nuovo Story Trailer : Sekiro: Shadows Die Twice è solo l'ultima di una seducente lista di opere poligonali firmate da Hidetaka Miyazaki. Dopo averci regalato il seminale Demon's Souls - forse in aria di remake -, la trilogia di Dark Souls e il più vittoriano Bloodborne, il game designer giapponese è pronto al passo successivo. Il suo nuovo videogioco si propone come un'esperienza più action ed immediata di quella offerta dai soulslike già citati, ma non per questo ...

Il nome della rosa - la fiction di Rai1 con John Turturro : il trailer ‘svela’ il nuovo Adso : Per chi negli anni Ottanta ha amato il film Il nome della rosa, tratto dall’omonimo romanzo di Umberto Eco, la fiction in 8 episodi che si appresta ad andare in onda a marzo su Rai1 potrebbe essere una bella riscoperta. Nel 1986 ad intepretare i due protagonisti, il frate Guglielmo da Baskerville ed il novizio Adso da Melk, erano Sean Connery e un giovanissimo Christian Slater. Nella serie del 2019 ci saranno invece John Turturro e il ...

Dumbo : arriva il nuovo trailer in italiano italiano del live action : Dumbo si prospetta già come uno dei film più attesi del 2019. Il live action basato del celebre elefantino di casa Disney arriverà nei nostri cinema il 29 marzo 2019, è già stato pubblicizzato grazie ad un magnifico trailer in cui abbiamo potuto dare uno sguardo ad un Dumbo inedito, rivisitato dall'immaginazione di Tim Burton. Remake del cartone animato L'elefante volante del 1941, Dumbo è ora tornato alla ribalta grazie ad un nuovo trailer ...

BioWare ci offre un assaggio dell'end-game di Anthem con un nuovo trailer : Anthem ci presenta i contenuto in serbo per l'end-game con u nuovo trailer, e come riporta Hardcoregamer, l'avventura non si fermerà affatto una volta conclusasi la quest principale.Come possiamo vedere infatti, terminata la trama principale la giocatore si apriranno una serie di nuove opzioni. Raggiunto il livello 30 inizia l'end-game con tre livelli di difficoltà e tonnellate di contenuti impegnativi per ottenere il miglior equipaggiamento in ...

nuovo trailer e video gameplay per Devil May Cry 5 : In occasione della live di Capcom TV è stato presentato un Nuovo trailer di Devil May Cry 5 per la gioia dei fan in attesa di questo Nuovo capitolo del franchise.Come riporta Twinfinite, il Nuovo trailer si intitola "Story so Far" e si tratta di una sorta si riassunto della storia del gioco per chi non avesse mai messo mano si un Devil May Cry fino ad ora. Si tratta anche di una piacevole sorpresa per i veterani della serie che vorranno ...

Il nuovo trailer di Metro Exodus si concentra sui fucili a canna : Nella giornata di oggi 4A Games e Deep Silver hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato ai devastanti fucili a canna che il protagonista potrà utilizzare nel mondo di Metro Exodus.Nel breve trailer facciamo la nostra conoscenza con l'Ashot, piccolo cannone portatile caratterizzato da un'elevata potenza ma lenta ricarica, potrà però essere dotato di una seconda canna per ottenere una devastante doppietta. Segnaliamo anche la possibilità di usare ...

Dumbo - ecco il nuovo trailer del film : L’elefantino dalle orecchie giganti spicca il volo nonostante tutto nel nuovo trailer ufficiale diffuso in queste ore. Il nuovo Dumbo versione live-action, diretto da Tim Burton, promette di rispettare la storia originale del classico d’animazione del 1941, adattandolo però anche allo stile tipico del regista: quelle che sono delle premesse drammatiche di discriminazione diventano un’abilità straordinaria. Nella clip ...

«Dumbo» : il nuovo spettacolare trailer (a prova di lacrime) : Dumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonDumbo: il film di Tim BurtonSi piange, si ride e, soprattutto, ci si emoziona a guardare le nuove immagini di Dumbo, il nuovo live-action di Casa Disney al cinema dal 28 ...

Mortal Kombat 11 : rilasciato un nuovo trailer del gameplay : Dopo l’annuncio avvenuto le scorse settimane, Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno svelato oggi il nuovo trailer del gameplay di Mortal Kombat 11 con Kabal, un ex Dragone Nero diventato Revenant. Noto per la sua velocità fulminea, le letali spade uncinate e la necessità di fare affidamento a un respiratore artificiale per sopravvivere, Kabal è stato riportato in vita come una versione malvagia di sé stesso al ...

nuovo lottatore per Mortal Kombat 11 : il trailer ne svela l’identità : Annunciato da pochissimo, Mortal Kombat 11 torna oggi ad infiammare gli animi degli appassionati di picchiaduro. Gli sviluppatori di NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. Games hanno infatti pubblicato un Nuovo trailer dall'altissimo tasso di violenza. Infarcito per altro da una buona dose di gore, così come vuole la tradizione del fortunato franchise. Il video, visibile in calce, introduce un Nuovo personaggio nel roster del ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 presenta la sua data di lancio con un nuovo trailer : Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 ha finalmente una data di lancio, e questa segna l'8 febbraio. Milestone è lieta di annunciare il lancio del suo atteso titolo di Motocross, per cui riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli e il nuovo trailer pubblicato:Milestone è fiera di annunciare il lancio di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2, l'unico gioco che permette ai giocatori di mettersi ...

Sekiro : Shadows Die Twice ci presenta il Monaco Corrotto in un nuovo trailer : Sekiro: Shadows Die Twice ritorna a far parlare di sé con un nuovo trailer, nel quale possiamo fare conoscenza col Monaco Corrotto.Come possiamo vedere, questo boss ha tutta l'aria di essere tutt'altro che una passeggiata, essendo capace di cambiare imparentante stile di combattimento un una seconda fase dello scontro, passando agli attacchi furtivi.Questo boss fa parte di un livello di gioco che abbiamo avuto occasione di vedere più di una ...