Conte martedì a Strasburgo | ma Juncker non ci sarà | altri impegni in agenda

Conte : "Martedì da Juncker con nostra proposta" : Questo non significa che chi prepara e lavora ai conti, il ministro dell'Economia, sia stato esautorato. Tria non è stato né deve sentirsi esautorato. Io sono il presidente del Consiglio, ho la ...

Conte : "Martedì da Juncker con nostra proposta" : Questo non significa che chi prepara e lavora ai conti, il ministro dell'Economia, sia stato esautorato. Tria non è stato né deve sentirsi esautorato . Io sono il presidente del Consiglio, ho la ...

Martedì Conte da Juncker per trovare l'accordo sulla manovra : Roma, 5 dic., askanews, - Il premier Giuseppe Conte Martedì prossimo, 11 dicembre, presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra . L'appuntamento è a ...

Conte : “Con Bruxelles parlo io. Martedì andrò da Juncker con una nuova proposta” : "Il negoziato lo conduco io. Questo non significa che chi prepara e lavora ai conti, il ministro dell'Economia, sia stato esautorato. Tria non è stato né deve sentirsi esautorato. Io sono il presidente del Consiglio, ho la responsabilità di esprimere l'indirizzo politico ed economico del governo. Quindi è ovvio che con Juncker l'interlocutore sono io", ha dichiarato il premier Giuseppe Conte .Continua a leggere

Manovra - martedì Conte vedrà Juncker : 21.00 Il premier Conte vedrà martedì prossimo a Strasburgo Jean Claude Juncker per fare il punto sulla proposta italiana per la Manovra. Lo confermano fonti di Governo. Le stesse fonti spiegano che l'incontro rientra nel quadro dell'interlocuzione avviata tra Roma e l'Ue lle misure e ai parametri che dovranno essere applicati nella legge di bilancio. Non si esclude che questo tema possa essere affrontato nel vertice di governo previsto per ...