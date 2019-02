Bieber e Haley | Niente sesso prima del nostro matrimonio La castità è stata la

huffingtonpost

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Vivere costantemente sotto i riflettori, tra paparazzi e fan insistenti, può diventare ovviamente pesante in certe occasioni. Per fuggire alla popolarità e riconquistare la privacy qualche celebrità trova soluzioni sorprendenti. Questo è il caso di Justine Hailey Baldwin, che hanno deciso di sposarsi con rito civile in gran segreto e lontano dai media nel settembre 2018. I due neo sposi non hanno mai fatto all'amore insiemedele hanno raccontato la loro scelta sulle pagine di Vogue America:Non abbiamo fattofino alle nozze. La castità èuna delle migliori decisioni che abbiamo mai preso.La scelta è dovuta soprattutto al fatto che la coppia si è fidanzata soltanto 12 settimanedelle nozze. Resistere senza erotismo a lungo non sarebbe stato evidentemente possibile. La pop star e la ...