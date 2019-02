Albert Finney è morto | addio alla star celebre come Hercule Poirot

tvzap.kataweb

: È morto l’attore Albert Finney - ilpost : È morto l’attore Albert Finney - POPCORNTVit : Albert Finney, il 'giovane arrabbiato' del cinema, muore all'età di 82 anni - moviestruckers : #AlbertFinney è morto: addio al celebre attore britannico -

(Di venerdì 8 febbraio 2019), ladel cinema e teatro inglese si è spenta l’8 febbraio dopo una breve malattia. L’attorea 82 anni era nato a Salford il 9 maggio del 1936 è stato uno degli artisti di punta del Regno Unito negli anni Sessanta.Bravissimo tanto da essere stato considerato a teatro l’erede di Laurence Olivier nei lavori shakespeariani per lungo tempo, ha ottenuto cinque volte la candidatura al premio Oscar senza mai vedersi assegnata la statuetta. Si è accontentato comunque di tre Golden Globe., la carrierainiziò la sua carriera di attore a teatro per approdare al cinema nel 1960 con il film gli stressati. Il successo arriva nel 1963 quando è scelto da Tony Richardson per Tom Jones ottenne la ribalta internazionale. Tra i suoi film più noti, Due per la strada del 1967 dove recita con Audrey Hepburn e ...