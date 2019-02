Ue taglia stime Pil Italia 2019 e +0 | 2% | Paga incertezza poltiche

Crescita - Ue taglia stima Pil Italia a +0 - 2% nel 2019 : “Frena per calo investimenti”. Crollano anche Germania e Olanda : Nel 2019 il Pil Italiano “scenderà a +0,2%, considerevolmente meno di quanto anticipato” nelle previsioni autunnali (+1,2%): lo scrive la Commissione Ue nelle nuove stime sulla Crescita. La revisione, la più ampia in Ue, conferma l’Italia come fanalino di coda dell’Unione. “Tra i maggiori stati membri, revisioni al ribasso della Crescita sono state considerevoli” anche per “Germania e Olanda“. Il ...

Ue vede nero sull’Italia : crescita quasi nulla nel 2019 (+0 - 2%). Stime tagliate di un punto in 3 mesi : Come temuto, la Commissione europea ha tagliato drasticamente le previsioni di crescita per l’Italia nel 2019, dall’1,2 allo 0,2%. Le nuove Stime sono nettamente inferiori a quelle del governo italiano, che continua a stimare un’espansione dell’1%. A maggio le nuove Stime Ue su deficit e debito...

Governo taglia stime pil 2019 a +1% : Così il ministro dell'Economia Peter Altmaier, sottolineando però che "lo slancio dell'economia continuerà ad andare avanti". Nell'autunno scorso la previsione sul pil era dell'1,8%.

