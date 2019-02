Tenta la fortuna col ' gratta e vinci' E intanto gli ' grattano' il portafogli

Calciomercato Real Madrid - Benzema infortunato : Tenta tivo per Icardi e Piatek? : Karim Benzema infortunato : il Real Madrid è ora obbligato ad andare sul mercato. Senza il francese, che si è fratturato il mignolo della mano sinistra, i Blancos sono a caccia di un nove, che possa ...

In Versilia per Tentare la fortuna si spendono quasi 240 milioni all'anno : In media sono 1.250 euro a testa, Camaiore il comune maglia nera, al Forte l'incremento maggiore delle giocate