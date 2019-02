"Sulla Diciotti non chiedo favori o aiutini a nessuno" - dice Matteo Salvini : Sulla vicenda Diciotti "non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno voterà secondo coscienza". Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io. "La politica deve decidere se ho agito nell'interesse del mio paese - ha detto il ministro - lascio che tutti leggano le carte, non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno voterà secondo coscienza. Il Senato dovrà dire se ...

Migranti - Salvini non va in Giunta Sulla Diciotti : 'Porto una memoria' : Perché 'scripta manent' spiega il ministro dell'Interno che, quindi, depositerà una memoria scritta ai commissari guidati da Maurizio Gasparri che si riuniranno il 7 febbraio per decidere se ...

Salvini : "Un grave precedente il 'sì' Sulla Diciotti..." : Matteo Salvini mette in guardia gli alleati di governo: "Se passa il sì all'autorizzazione, sarebbe un grave precedente". Parole chiare quelle del ministro degli Interni che mettono in allarme il principale alleato di governo della Lega, il Movimento Cinque Stelle. I grillini, soprattutto dalle parti dei frondisti, potrebbero votare "sì" e dunque dare il via al processo a carico di Salvini per il caso Diciotti. Ma le parole del titolare degli ...

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Salvini : “Scambio con il voto Sulla Diciotti? Non siamo al mercato” : Uno dice che “il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. L’altro replica: non intende scambiare l’annullamento dell’Alta velocità sulla Torino-Lione con il voto al Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Botta e risposta a distanza su due temi che hanno infiammato i rapporti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a neanche troppa distanza: i leader del Movimento 5 ...

De Falco predica i porti aperti : "Sulla Diciotti Marina umiliata" : Gregorio De Falco dalla Concordia alla Diciotti. Il senatore ex grillino, ora al misto, è uno dei membri della Giunta per le immunità chiamata a valutare la richiesta di autorizzazione a procedere ai danni di Matteo Salvini. La posizione dell'ex comandante della Marina è ormai nota: per De Falco i migranti devono essere "fatti sbarcare". Sempre. Ed era lui uno dei più accaniti oppositori del dl Sicurezza redatto dal ministro dell'Interno. Non ...

Sondaggi elettorali EMG - giù il M5S - gli italiani sono con Salvini Sulla questione Diciotti : Sondaggi elettorali EMG, giù il M5S, gli italiani sono con Salvini sulla questione Diciotti Il più recente dei Sondaggi elettorali di EMG per Agorà raccontano una storia già vista. Ovvero una predominanza della Lega e un Movimento 5 Stelle in calo. La Lega non arriva agli stessi livelli attribuiti da altri istituti. Tuttavia è in leggero aumento, raggiunge il 30,3% crescendo di due decimi. Al contrario il M5S perde lo 0,7% e va al 25,8%. ...

Salvini-Diciotti : «Il processo? Un'invasione di campo». E Sulla Tav : «L'Italia non resti isolata» : «Ne prenderemo uno. Sono contento, problema risolto, missione compiuta, la linea del rigore ha dato i suoi frutti: otto Paesi europei si faranno carico di questi migranti»». Ha commentato così l'esito ...

Conte dà la copertura al suo vicepremier : "Sulla Diciotti decisione di tutto il governo" : 'Il dato politico - ha spiegato - è che questa vicenda va inquadrata nell'ambito di una politica specifica del governo nel campo dell'immigrazione e va letto così'. La blindatura del periclitante ...

Pietro Senaldi : 'Il pm salì Sulla Diciotti - avrebbe potuto arrestare Matteo Salvini in flagranza di reato' : Se non ha aziende come era il caso di Silvio Berlusconi , viene perseguito perché fa politica'. Clicca qui per guardare il video

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità. Salvini : rischio terroristi Sulla nave : sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi «mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo...

'Possibili terroristi Sulla Diciotti' - la versione del ministero di Salvini - : Roma, 29 gen., askanews, - sulla nave della guardia costiera 'Diciotti' c'era la possibilità 'di infiltrazioni terroristiche e o criminali'. E' quanto sarebbe stato sostenuto, secondo fonti del ...

Viminale : Sulla Diciotti possibili infiltrazioni terroristiche : Roma, 29 gen., askanews, - sulla nave della Guardia Costiera 'Diciotti' c'era la possibilità 'di infiltrazioni terroristiche o criminali'. E' quanto sarebbe stato sostenuto, secondo fonti del ...

Il Viminale smonta le accuse : "Rischio terroristi Sulla Diciotti" : Il caso della Diciotti continua ad agitare le acque nel rapporto tra governo e magistratura. Matteo Salvini oggi è stato molto chiaro: "Questo processo non va fatto e va negata l'autorizzazione a procedere". Ma nonostante la chiara indicazione da parte del ministro, il Viminale prepara la propria linea di difesa in caso di procedimento a carico del vicepremier.Secondo quanto trapela da fonti del Ministero, come riporta l'Adnkronos, le accuse a ...

Il Viminale : "Rischio che Sulla Diciotti ci fossero terroristi" : C'era il rischio che sulla nave Diciotti ci fossero terroristi e criminali. È ciò che avrebbero funzionari del Viminale davanti ai magistrati di Catania. Tribunale dei Ministri, che ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona, non ne avrebbe tenuto conto.L'indiscrezione filtra da fonti del Viminale. Il rischio di infiltrazioni - dicono le fonti, citate dall'Agi - era ...