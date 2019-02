Selvaggia Lucarelli piomba su Virginia Raffaele | “Scomoda in quel vestito”

Sanremo 2019 - Bisio - Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria : «Non ci meritiamo anche questo». Stoccata di Selvaggia Lucarelli : Claudio Baglioni e Claudio Bisio aprono la seconda serata di Sanremo 2019 con una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere la punteggiatura nelle sue canzoni. Una punteggiatura sonora, che segnalano...

Sanremo 2019 - Bisio - Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria : 'Non ci meritiamo anche questo'. Stoccata di Selvaggia Lucarelli : Claudio Baglioni e Claudio Bisio aprono la seconda serata di Sanremo 2019 con una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere la punteggiatura nelle sue canzoni. Una punteggiatura sonora , che segnalano ...

Sanremo 2019 - Selvaggia Lucarelli asfalta Bisio e Baglioni : "Siamo alla frutta - domani..." : Dopo l'apertura della seconda serata di Sanremo con Noi no, è arrivato il ridicolo siparietto sulla punteggiatura tra Claudio Baglioni e Bisio che ha scontentato tutti, soprattutto Selvaggia Lucarelli. La giornalista li ha subito fulminati con un tweet: "Siamo alle pernacchie. Domani le barzellette

Selvaggia Lucarelli a cena con un migrante. Pioggia di insulti sul Web : E' bastato il racconto di una serata a cena con un migrante, e la commovente storia su un compagno del centro d'accoglienza, perché Selvaggia Lucarelli finisse nuovamente nel mirino dei social. In un ...

Selvaggia Lucarelli contro Le Iene/ "Abuso di suggestioni - cultura del sospetto e revisionismo molesto" : Selvaggia Lucarelli contro Le Iene: la giornalista accusa il programma di "abuso di suggestioni e cultura del sospetto", oltre che di "revisionismo molesto"

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Le Iene : 'Il programma andrebbe chiuso' : La puntata speciale de Le Iene, trasmessa questa settimana su Italiauno, e dedicata alla strage di Erba ha scatenato l'ira funesta di Selvaggia Lucarelli, la quale dai social si è scagliata duramente nei confronti dello speciale curato dalla trasmissione Mediaset. Nello speciale curato dalla Iene Antonino Monteleone, Rosa e Olindo sono stati presentati in una chiave diversa rispetto al solito: 'E se fossero innocenti?' ripeteva il sottotitolo ...

Selvaggia Lucarelli attacca Sorbillo e lui : «Ti dedico una pizza» : ...vittima della camorra ma anche di un egocentrismo che rischia di offuscare- ed è un peccato- il messaggio positivo che il suo successo e la sua promozione della legalità lanciano in tutto il mondo'. ...